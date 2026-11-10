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Női sportoló aranyéremmel ünnepli versenygyőzelmét.
Nyitókép: Getty Images/Jacob Wackerhausen

Marton Zsófi kezdte, Horváth Lotti folytatta a magyar aranyesőt Dakarban

Infostart / MTI

A súlylökő Marton Zsófi és a párbajtőröző Horváth Lotti aranyérmet nyert a dakari ifjúsági olimpián keddi versenynapján.

A Magyar Olimpiai Bizottság beszámolója szerint Marton Zsófi – nyitó kísérletével – 16,47 méterrel diadalmaskodott, míg a vívó a csoportját öt győzelemmel és 1 vereséggel zárta, így kiemeltként a negyeddöntőbe jutott, ahol 15–9-re legyőzte a tajvani Lin Arielt, majd az elődöntőben 15–7-re verte az olasz Aina Francescát. A fináléban az ukrán Alina Dmitrjuk következett. Eleinte együtt haladtak, majd Horváth 13–9-ra ellépett, és végül 15–12-re diadalmaskodott.

A magyarok eddig hat érmet szereztek a Szenegál fővárosában péntekig tartó viadalon: Marton és Horváth előtt a triatlonos Kropkó Jázmin, az úszó Pápai Olivér 200 méter gyorson, valamint a rúdugró Zsombor Csenge Zsuzsanna második volt, míg Moór Ádám a tengeri evezés egyéni sprint versenyszámában harmadikként zárt, de az is biztos, hogy a női 57 kilogrammban az ökölvívó Kiss Zsófia Csenge is dobogóra állhat majd, hiszen elődöntőbe jutott.

A keddi versenynapon a szörfös Kátai Flórián a hetedik és nyolcadik futamban is nyolcadik helyen zárt, a kilencedikben pedig kilencedik, így összesítésben jelenleg a hatodik.

Az atléta leányok 5000 méteres gyaloglásában Alföldi Sára Kata negyedikként, a leány 1500 méteres döntőjében Fekete Sára pedig hatodikként ért célba.

A fiú 200 méteren a sprinter Horváth Áron 21.90 másodperccel, összesítésben a harmadik idővel került az esti fináléba, ahol ugyan javított idején (21.79 mp), ám hárman is megelőzték, így éppen - 43 századdal - lemaradt a dobogóról.

A fiú tornászok egyéni összetett versenyében Horváth Áron Zsolt a 11. helyen zárt.

A fiú strandkézilabda-válogatott egy-egy győzelem és vereség után kedden 2-0-ra kikapott Brazíliától, szerdán a negyeddöntőben Tunéziával találkozik.

A kerékpáros Fortuna György a 19. lett a 8,5 kilométeres egyéni időfutamban.

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Kezdőlap    Sport    Marton Zsófi kezdte, Horváth Lotti folytatta a magyar aranyesőt Dakarban

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