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Nyitókép: imagean/Getty Images

Akár a játékosok fizetését is megfelezhetik a Győri ETO-nál

Infostart / MTI

A magyar sport működését hosszú éveken át meghatározó támogatási rendszer megváltozása klubunkat rendkívüli gazdasági kihívás elé állítja - áll a hétszeres Bajnokok Ligája-győztes Győri Audi ETO KC női kézilabdaklub honlapján megjelent keddi közleményben.

A dán TV2 – hétfőn nyilvánosságra hozott – információi szerint a győriek jelentős pénzügyi gondokkal küzdenek, a játékosok bérét akár a felére is csökkenthetik. Emellett kulcsemberek távozhatnak a csapattól – akár már a szezon közben –, ha kivásárolják őket a szerződésükből.

A norvég TV2 értesülése szerint az ETO-nak körülbelül 350-400 millió forintot kell lefaragnia a költségvetéséből.

A Kisalföld című megyei napilap megkeresésére az Audi Hungaria vállalati kommunikációs osztálya kijelentette, a vállalat minden kötelezettségét teljesíti, amit a hatályos szponzorációs szerződésben vállalt. Ez a megállapodás ugyanakkor az idény végén lejár.

A győri önkormányzat elismerte: „a városvezetés ismeretei megegyeznek azokkal, amelyek a sajtóban eddig megjelentek”.

A Győri Audi ETO KC keddi közleménye szerint a már korábban kialakult gazdasági nehézségek megoldása érdekében intenzív tárgyalásokat folytattak támogatóikkal, illetve partnereikkel, és mindvégig bíztak abban, hogy sikerül megnyugtató megoldást találniuk. Ezért döntöttek úgy, hogy a folyamatban lévő egyeztetések lezárásáig nem kívánnak bizonytalanságot kelteni játékosaik, munkatársaik és szurkolóik körében.

„A klub érdekeinek védelme, a tárgyalási pozícióink megőrzése és az a felelősség vezérelte döntéseinket, hogy a problémák mellett lehetőség szerint már konkrét megoldásokról tájékoztathassuk közösségünket” – írták honlapjukon.

A csapat az előző szezonban bajnok és Magyar Kupa-győztes lett, a BL-ben pedig ezüstérmet szerzett. A mostani évadban a Ferencvárossal azonos pontszámmal vezeti a bajnoki tabellát, és a címvédő francia Metz HB-val azonos pontszámmal áll a tabella élén BL-csoportjában.

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Kezdőlap    Sport    Akár a játékosok fizetését is megfelezhetik a Győri ETO-nál

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