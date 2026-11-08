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Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke beszédet mond a február 6-án kezdõdõ milánói-cortinai téli olimpiára utazó magyar csapat tagjaival a Sándor-palotában tartott eskütételen 2026. január 24-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

2036 vagy 2040? Gyulay Zsolt szerint jövő március fontos fordulatot hozhat

Infostart / InfoRádió

Bő 20 hónappal a Los Angeles-i játékok előtt biztató állapotban van a magyar olimpiai mozgalom, ugyanakkor a hazai sportéletben a finanszírozási háttér néhány fontos részlete még nem tisztázott a következő időszakra – mondta az InfoRádióban Gyulay Zsolt. A MOB elnöke beszélt arról is, hogy miként dől el a 2036-os és akár a 2040-es olimpia és paralimpia helyszíne.

Gyulay Zsolt elmondta, hogy az évközi és a nyári versenyek is jól sikerültek. Szerinte a párizsi olimpiai csapat fiatal tagjai adhatják a Los Angeles-i küldöttség gerincét, hozzájuk pedig további fiatal sportolók csatlakozhatnak.

„A hagyományos sikersportágaink mellett még új sportágakban is ott vagyunk, ami nagyon biztató. Most a birkózók is jól teljesítettek, látszik az, hogy ott vagyunk a dobogó közelében. Bízunk a sportlövőkben és a kvótaszerzésben. Természetesen sportszakmailag mindenki rendben van”

– hangsúlyozta a MOB elnöke. (Az interút követően Major Veronika bronzérmet nyert és ezzel kvótát szerzett a Los Angeles-i olimpiára a nők légpisztolyos versenyében csütörtökön a dohai sportlövő-világbajnokságon – szerk. megj.)

Megjegyezte, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság korábban elnöki munkareggelit szervezett, amelyen valamennyi olimpiai sportág szövetségének elnöke és főtitkára részt vett. A találkozón természetesen mindenkit az foglalkoztatott, hogyan alakul a finanszírozás, mekkora költségvetéssel számolhatnak a következő évben, mennyi támogatás jut az egyes szövetségeknek, és mikor érkezhetnek meg a források.

„Egyáltalán nem mindegy, hogy mikor érkeznek meg az állami támogatások, amiket az elmúlt években rendszeresen megkaptak a szövetségek. Enélkül nem tudnak elutazni a versenyre és kvalifikálni sem”

– fogalmazott Gyulay Zsolt, kiemelve: ezért is döntöttek arról a megbeszélések után, hogy gyors segítséget ajánlanak a szövetségeknek, maximum 5 millió forint értékben utazásokra, beszerzésekre, ami hirtelen szükséges. Szerinte a MOB most tud jobban reagálni ezekre a dolgokra.

Jövőre több világverseny is lesz Magyarországon, amivel kapcsolatban az elnök elmondta: kedvező hírek érkeznek az új Belügyminisztériumtól a megrendezésükkel kapcsolatban, hiszen az anyagi források is rendelkezésre állnak. Hangsúlyozta, hogy a négy érintett sportágban – vizes-vb, öttusa, kajak-kenu, női kézilabda – kiemelten fontos a hazai kvalifikációs versenyek szerepe, hiszen alapvetően meghatározhatja, mekkora magyar csapat utazhat a Los Angeles-i olimpiára. „Sokszor tényleg nehezebb kijutni egy olimpiára, mint ott versenyezni, és ez nagyon jól jön nekünk a jövő évben a szurkolók és a magyar olimpiai csapat szempontjából is” – tette hozzá.

Mivel továbbra is napirenden van a 2036-os olimpiai és paralimpiai rendezés Magyarországon, Gyulay Zsolt elmondta: a Nemzetközi Olimpiai Bizottság megállapította, hogy ezeknek az országoknak – Magyarország mellett India, Katar, Dél-afrikai Köztársaság, Dél-Korea, Németország és Törökország – van esélye bejutni a következő fordulóba. A következő mérföldkő 2027 márciusa lesz. Ott tovább rövidül a lista. Ugyanakkor a MOB elnöke hangsúlyozta: nem kizárólag 2036-ról, hanem 2040-ről is beszélünk. Nagy kérdés az, hogy visszatér-e Európába az olimpia, vagy nem.

„Jövőre Isztambul egy nagy helyszín lesz, hiszen a 4. Európai Játékokra közel 300 sportolóval fogunk utazni” – tett említést erről a nagyszabású eseményről az elnök.

Az olimpiával kapcsolatban azt mondta még: a jövő márciusi bejelentés után 2028-ban kell döntést hozni, hogy akik a listán vannak, azok vállalják-e ennek a következményeit, hiszen 2028-ban fognak dönteni arról, hogy ebbe a stratégiai párbeszédbe kiket hívnak meg. A döntés valószínűleg 2029-ben lesz a helyszínről.

A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült.

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Kezdőlap    Sport    2036 vagy 2040? Gyulay Zsolt szerint jövő március fontos fordulatot hozhat

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2036 vagy 2040? Gyulay Zsolt szerint jövő március fontos fordulatot hozhat

2036 vagy 2040? Gyulay Zsolt szerint jövő március fontos fordulatot hozhat

Bő 20 hónappal a Los Angeles-i játékok előtt biztató állapotban van a magyar olimpiai mozgalom, ugyanakkor a hazai sportéletben a finanszírozási háttér néhány fontos részlete még nem tisztázott a következő időszakra – mondta az InfoRádióban Gyulay Zsolt. A MOB elnöke beszélt arról is, hogy miként dől el a 2036-os és akár a 2040-es olimpia és paralimpia helyszíne.
 

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