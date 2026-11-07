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2026. november 7. szombat Rezső
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Kylian Mbappé, a Real Madrid játékosa ünnepel, miután gólt lõtt a labdarúgó Interkontinentális Kupa döntõjében játszott Real Madrid-Pachuca mérkõzésen Loszaílban 2024. december 18-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Nusad Szekkajil

City, Bayern, Real, Roma és három magyar meccs a labdarúgó-palettán – sport a tévében

Infostart / MTI

Ennél azért jóval gazdagabb a szombati tévés sportkínálat. Mutatjuk!

M4 Sport

10.30: Műkorcsolya, Grand Prix, Sencsen

13.30: Labdarúgás, NB I, Paks-Zalaegerszeg

15.30: Forma-1, Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo, 3. szabadedzés

16.45: Labdarúgás, NB I, MTK Budapest - Kispest-Honvéd

19.00: Forma-1, Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo, időmérő edzés

M4 Sport+

15.00: Kosárlabda, férfi NB I, Fóti Tigrisek-OSE Lions

17.00: Úszás, rövidpályás ob, Kaposvár, döntők

18.45: Labdarúgás, NB I, Kisvárda-Puskás Akadémia

Sport 1

15.30: Kézilabda, női NB I, Szombathely-Alba Fehérvár

17.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, Blomberg-Lippe - Győri ETO KC

Sport 2

16.45: Labdarúgás, török bajnokság, Galatasaray-Amedspor

21.15: Labdarúgás, portugál bajnokság, Sporting-Moreirense

Eurosport 1

12.30: Sznúker, nemzetközi bajnokság, döntő

Eurosport 2

9.30 és 11.40: Műkorcsolya, Grand Prix, Sencsen, jégtánc, női és páros kűr

14.50: Terepkerékpár, Európa-bajnokság, Zeddam, női verseny

21.00: Golf, PGA Tour-sorozat, Los Cabos

Spíler 1

13.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Leeds United-Tottenham

15.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Arsenal-Hull City

18.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Nottingham Forest-Manchester City

Spíler 2

13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Málaga-Racing Santander

16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Espanyol-Deportivo A Coruna

18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Osasuna-Athletic Bilbao

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Valencia-Real Madrid

Arena 4

15.30: Labdarúgás, német bajnokság, Mainz-Bayern München

18.15: Labdarúgás, német bajnokság, VfB Stuttgart-Werder Bremen

20.30: Labdarúgás, német másodosztály, Hertha BSC-Wolfsburg

Match 4

13.30, 15.30 és 16.30: Motorsport, gyorsaságimotoros-világbajnokság, Katari Nagydíj, MotoGP, Moto3 és Moto2, időmérő edzés

17.30: Motorsport, gyorsaságimotoros-világbajnokság, Katari Nagydíj, MotoGP, sprintfutam

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, AS Roma-Sassuolo

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Kezdőlap    Sport    City, Bayern, Real, Roma és három magyar meccs a labdarúgó-palettán – sport a tévében

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