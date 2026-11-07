City, Bayern, Real, Roma és három magyar meccs a labdarúgó-palettán – sport a tévében

M4 Sport
10.30: Műkorcsolya, Grand Prix, Sencsen
13.30: Labdarúgás, NB I, Paks-Zalaegerszeg
15.30: Forma-1, Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo, 3. szabadedzés
16.45: Labdarúgás, NB I, MTK Budapest - Kispest-Honvéd
19.00: Forma-1, Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo, időmérő edzés
M4 Sport+
15.00: Kosárlabda, férfi NB I, Fóti Tigrisek-OSE Lions
17.00: Úszás, rövidpályás ob, Kaposvár, döntők
18.45: Labdarúgás, NB I, Kisvárda-Puskás Akadémia
Sport 1
15.30: Kézilabda, női NB I, Szombathely-Alba Fehérvár
17.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, Blomberg-Lippe - Győri ETO KC
Sport 2
16.45: Labdarúgás, török bajnokság, Galatasaray-Amedspor
21.15: Labdarúgás, portugál bajnokság, Sporting-Moreirense
Eurosport 1
12.30: Sznúker, nemzetközi bajnokság, döntő
Eurosport 2
9.30 és 11.40: Műkorcsolya, Grand Prix, Sencsen, jégtánc, női és páros kűr
14.50: Terepkerékpár, Európa-bajnokság, Zeddam, női verseny
21.00: Golf, PGA Tour-sorozat, Los Cabos
Spíler 1
13.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Leeds United-Tottenham
15.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Arsenal-Hull City
18.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Nottingham Forest-Manchester City
Spíler 2
13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Málaga-Racing Santander
16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Espanyol-Deportivo A Coruna
18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Osasuna-Athletic Bilbao
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Valencia-Real Madrid
Arena 4
15.30: Labdarúgás, német bajnokság, Mainz-Bayern München
18.15: Labdarúgás, német bajnokság, VfB Stuttgart-Werder Bremen
20.30: Labdarúgás, német másodosztály, Hertha BSC-Wolfsburg
Match 4
13.30, 15.30 és 16.30: Motorsport, gyorsaságimotoros-világbajnokság, Katari Nagydíj, MotoGP, Moto3 és Moto2, időmérő edzés
17.30: Motorsport, gyorsaságimotoros-világbajnokság, Katari Nagydíj, MotoGP, sprintfutam
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, AS Roma-Sassuolo