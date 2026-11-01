A Honvéd ritkán látható komikus öngóllal nyert az NB I-ben – nézze meg videón!

A Kispest-Honvéd hazai pályán, ritkán látható öngóllal 1-0-ra legyőzte a Kisvárdát a labdarúgó OTP Bank Liga 12. fordulójának szombati nyitómérkőzésén.

Rögtön a meccs elején szilveszteri, vicces összeállításokba illő öngóllal szerzett vezetést a Kispest, ugyanis Garcia bal oldali beadását Soltész mellel akarta hazatenni, de a labda a kisvárdai kapus lábai között a kapuba gurult.

Íme a gól, az összefoglaló 20. másodpercétől érdemes nézni:

Ezt a jelenetet leszámítva többnyire eseménytelenül teltek a percek, látszott, hogy a két csapat nem véletlenül áll a tabella alsó felében. Rengeteg technikai hiba tarkította a mérkőzést, és az iram sem volt nagy. A fővárosiak a győzelemmel elmozdultak a sereghajtó pozícióból, míg a vendégek immár öt kör óta nyeretlenek. A magyar szövetség fegyelmi bizottságának döntése értelmében a meccsen csak 14 éven aluliak és a vendégszurkolók lehettek jelen.

A címvédő ETO FC Győr kétgólos hátrányból felállva 2-2-es döntetlent játszott szombaton a vendég Vasassal a labdarúgó OTP Bank Liga 12. fordulójában.

A Vasas sokáig kézben tartotta a mérkőzést, az utolsó fél órában viszont az ETO egyértelmű fölényben játszott, így végül a 90. percben szerzett egyenlítő góllal igazságos döntetlen született.

Az angyalföldi csapatnak októberben ez volt mindössze a második bajnoki pontja, bár most közel állt ahhoz, hogy hármat szerezzen. A két együttes a bajnokság első körében ugyancsak 2-2-es döntetlent játszott egymással, akkor a fővárosban.

A Zalaegerszeg hazai környezetben magabiztos, 3-0-s sikert aratott az MTK Budapest felett a labdarúgó OTP Bank Liga 12. fordulójának szombati játéknapján.

A ZTE a játéknapot az utolsó előtti pozícióból várta, sikerének köszönhetően viszont feljött a nyolcadik helyre. A zalaegerszegiek mind a 13 pontjukat hazai környezetben szerezték, saját közönségük előtt négy győzelem, valamint egy-egy döntetlen és vereség a mérlegük.