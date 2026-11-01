A Fradi és az Újpest is győzött, a Győr az élen, de nem boldog

A Ferencváros saját közönsége előtt 2-0-ra nyert a Paks ellen a labdarúgó NB I 12. fordulójának vasárnapi játéknapján. A Fradi szezonbeli eddigi egyetlen vereségét éppen a Tolna megyeiekkel szemben szenvedte el, a bajnokság nyitófordulójában a paksiak hazai környezetben 4-2-re diadalmaskodtak. A vasárnapi győzelemmel Borbély Balázs fővárosi együttese hazai környezetben továbbra is veretlen a pontvadászatban, három döntetlen után másodszor gyűjtötte be a három pontot. A Paks először maradt lőtt gól nélkül a szezonban.

Az Újpest hatodik hazai mérkőzésén is hátrányba került, végül azonban 2-1-re legyőzte a Nyíregyházát a Szusza Ferenc Stadionban vasárnap a labdarúgó OTP Bank Liga 12. fordulójának zárómérkőzésén.

A lila-fehérek a tizenhatodik mérkőzésükön sem kaptak ki pályaválasztóként a Spartacustól, egyetlen vereségüket 1980-ban szenvedték el. A Nyíregyháza hét nap alatt hozzávetőlegesen 1300 kilométert autóbuszozott három idegenbeli mérkőzésére: Felcsútra, Putnokra és Budapestre.

Az Újpest idénybeli hatodik hazai bajnokiján is hátrányba került, de csak a Puskás Akadémiától kapott ki, egyébként a vasárnapi összecsapással együtt négyszer is fordított, egyszer pedig döntetlent ért el.

A Debrecen 3-1-re legyőzte otthonában a forduló előtt listavezető, a meccset emberhátrányban befejező Puskás Akadémiát vasárnap, a labdarúgó NB I 12. fordulójában, ezzel feljött a tabella harmadik helyére.

A Puskás Akadémia ebben a szezonban még nem szerzett pontot, ha hátrányba került, így most sem. A Debrecen az első perctől kezdve sokkal jobban játszott, mint ellenfele, nem férhetett kétség győzelme jogosságához.