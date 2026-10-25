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Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa ünnepel, miután gólt lõtt a Liverpool-Sunderland AFC felkészülési mérkõzésen a Tennessee állambeli Nashville-ben 2026. július 25-én. A Liverpool 4-2-re nyert.
Nyitókép: MTI/AP/George Walker IV

Szoboszlai nélkül tökéletes a Liverpool, mi lehet az oka?

Infostart / MTI

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos klubja, a Liverpool otthon 2-0-ra legyőzte a harmadik helyen álló és remek formában lévő Brighton csapatát az angol labdarúgó-bajnokság nyolcadik fordulójában, vasárnap.

A Mersey-parti együttes ezzel egy pontra megközelítette vesztes ellenfelét, a tabellán pedig közvetlen mögé felzárkózott.

Kerkez a rotációnak megfelelően a bajnokságban visszakerült a kezdőcsapatba - a 88. percben cserélték le, addigra már kialakult a végeredmény -, míg a 26. születésnapját vasárnap betöltő Szoboszlai sérülése miatt ezúttal sem állhatott Andoni Iraola vezetőedző rendelkezésére.

A házigazdák az első félidő közepén négy perc alatt kétgólos előnyre tettek szert - vezető találatukat öngól eredményezte -, és előnyük kitartott a lefújásig.

A szezonban hullámzó teljesítményt nyújtó Liverpool a

negyedik győzelmét aratta,

negyedik hazai találkozóján - két döntetlen és egy vereség után - viszont az elsőt.

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