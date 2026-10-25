Szoboszlai nélkül tökéletes a Liverpool, mi lehet az oka?

A Mersey-parti együttes ezzel egy pontra megközelítette vesztes ellenfelét, a tabellán pedig közvetlen mögé felzárkózott.

Kerkez a rotációnak megfelelően a bajnokságban visszakerült a kezdőcsapatba - a 88. percben cserélték le, addigra már kialakult a végeredmény -, míg a 26. születésnapját vasárnap betöltő Szoboszlai sérülése miatt ezúttal sem állhatott Andoni Iraola vezetőedző rendelkezésére.

A házigazdák az első félidő közepén négy perc alatt kétgólos előnyre tettek szert - vezető találatukat öngól eredményezte -, és előnyük kitartott a lefújásig.

A szezonban hullámzó teljesítményt nyújtó Liverpool a

negyedik győzelmét aratta,

negyedik hazai találkozóján - két döntetlen és egy vereség után - viszont az elsőt.