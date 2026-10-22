A Fradiért és a kézis lányokért is lehet szorítani – sport a tévében

Ismét lefelé vették az irányt a tőzsdék, miután a jemeni húszik újabb támadásokat hajtottak végre Szaúd-Arábia ellen, és már az ország olajipari infrastruktúráját is célba vették. Az amerikai külügyminisztérium a romló biztonsági helyzet miatt diplomáciai személyzet családtagjainak kivonását tervezi a térségből. Ezt követően esnek a fémek és a tőzsdék is, az energiaárak pedig ismételten emelkednek. A magyar tőzsde nagyobb eséssel nyitott, nagyot esett az OTP. A bankrészvény árfolyama rövid időre közel 5 százalékos mínuszban is volt, ezt követően azonban visszarántották az árfolyamot. A különös mozgás hátterében nem áll OTP-specifikus hír, az azonban elmondható, hogy régiós és nemzetközi szinten egyaránt nyomás alatt vannak most a bankrészvények.