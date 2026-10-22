A Fradiért és a kézis lányokért is lehet szorítani – sport a tévében

M4 Sport
11.00: Kerékpár, Tour de France 2027, szakaszbemutatók
18.45. Labdarúgás, Európa-liga, alapszakasz, Ferencváros-Torreense
Sport 1
16.45: Kézilabda, női felkészülési mérkőzés, Magyarország-Franciaország
18.45: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, Szeged-GOG Gudme
20.45: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, Barcelona-Montpellier
Sport 2
16.30: Labdarúgás, Konferencia-liga, alapszakasz, Kajrat Almaty-Panathinaikosz
19.00: Darts, Európa-bajnokság, Dortmund, 1. nap
Eurosport 1
11.00: Kerékpár, Tour de France 2027, szakaszbemutatók
14.00 és 20.00: Sznúker, északír bajnokság
Eurosport 2
19.00: Golf, PGA Tour, Bermuda, 1. nap