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A Ferencváros játékosai ünneplik gyõzelmüket a labdarúgó Európa-liga alapszakasza második fordulójának Ferencvárosi TC -FC Viktoria Plsen mérkõzés után a Groupama Arénában 2026. október 15-én. Ferencvárosi TC - FC Viktoria Plsen 2-1.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

A Fradiért és a kézis lányokért is lehet szorítani – sport a tévében

Infostart / MTI

Labdarúgás, több kézimeccs, darts, kerékpár és sznúker is szerepel a csütörtöki élő kínálatban.

M4 Sport

11.00: Kerékpár, Tour de France 2027, szakaszbemutatók

18.45. Labdarúgás, Európa-liga, alapszakasz, Ferencváros-Torreense

Sport 1

16.45: Kézilabda, női felkészülési mérkőzés, Magyarország-Franciaország

18.45: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, Szeged-GOG Gudme

20.45: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, Barcelona-Montpellier

Sport 2

16.30: Labdarúgás, Konferencia-liga, alapszakasz, Kajrat Almaty-Panathinaikosz

19.00: Darts, Európa-bajnokság, Dortmund, 1. nap

Eurosport 1

11.00: Kerékpár, Tour de France 2027, szakaszbemutatók

14.00 és 20.00: Sznúker, északír bajnokság

Eurosport 2

19.00: Golf, PGA Tour, Bermuda, 1. nap

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Kezdőlap    Sport    A Fradiért és a kézis lányokért is lehet szorítani – sport a tévében

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Hirtelen nagyot zuhant az OTP!

Hirtelen nagyot zuhant az OTP!

Ismét lefelé vették az irányt a tőzsdék, miután a jemeni húszik újabb támadásokat hajtottak végre Szaúd-Arábia ellen, és már az ország olajipari infrastruktúráját is célba vették. Az amerikai külügyminisztérium a romló biztonsági helyzet miatt diplomáciai személyzet családtagjainak kivonását tervezi a térségből. Ezt követően esnek a fémek és a tőzsdék is, az energiaárak pedig ismételten emelkednek. A magyar tőzsde nagyobb eséssel nyitott, nagyot esett az OTP. A bankrészvény árfolyama rövid időre közel 5 százalékos mínuszban is volt, ezt követően azonban visszarántották az árfolyamot. A különös mozgás hátterében nem áll OTP-specifikus hír, az azonban elmondható, hogy régiós és nemzetközi szinten egyaránt nyomás alatt vannak most a bankrészvények.

Penzcentrum.hu
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Hirtelen szakadt be az OTP a nyitásban – Eladási hullám söpör végig az európai tőzsdéken

Hirtelen szakadt be az OTP a nyitásban – Eladási hullám söpör végig az európai tőzsdéken

Csaknem 5 százalékos eséssel indította a csütörtöki kereskedést az OTP, majd vesztesége nagy részét ledolgozta.

BBC
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Global scramble to fix critical cyber-security flaws as many websites taken offline

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