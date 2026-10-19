Súlyos bejelentést tett a legjobb magyar férfi kerékpáros

„Nem volt egyszerű évem. Most először tört csontom és messze nem ez a legnehezebb amivel idén meg kellett birkóznom” – írta Facebook-oldalán a 28 éves sportoló, aki vasárnap Japánban, az ucunomijai egynaposon bukott.

„Az év nagyobb részében keveset meséltem, próbáltam magamra figyelni, jobban teljesíteni, és szimplán nem szerepelni. Eredmények tekintetében egyáltalán nem tudtam elérni a kitűzött céljaimat, a sok negatív kritika pedig sokszor rendesen beütött. Gondolom, a legtöbb sportoló átmegy ezen, addig vagy jó, amíg teljesítesz. Belül béke van” – fogalmazott az olimpiai negyedik Valter, aki szombaton, az ugyanott rendezett kritériumversenyen a 65. volt.

Hozzátette: kerékpáron nem érzi úgy, hogy fejlődött volna, azon kívül viszont másban igen. A magyar kerékpáros kiemelte: hálás minden támogatásért és figyelemért, akár a képernyőn keresztül, de még inkább a személyesen kapott biztató szavakért.