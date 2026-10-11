Jubileumi holland öröm

A 29 éves pilótának ez az idei második és pályafutása 73. győzelme. Verstappen korábban még soha nem diadalmaskodott Szingapúrban.

Az egymás után második sikerét arató holland versenyző mögött Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája ért célba másodikként, míg a dobogó alsó fokára a világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli állhatott fel.

A Mercedes olasz pilótája ezzel 102 pontra növelte az előnyét az összetettben,

közvetlen üldözője és csapattársa, a brit George Russell ugyanis a mezőny végéről indulva kilencedik lett.

A vb két hét múlva Austinban, az Egyesült Államok Nagydíjával folytatódik.