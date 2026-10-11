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Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzõje a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Szingapúri Nagydíján a Marina Bay utcai pályán 2026. október 11-én.
Nyitókép: Ng Han-kuan

Jubileumi holland öröm

Infostart / MTI

A négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Szingapúri Nagydíjat, amely pályafutása 250. futama volt az elitkategóriában.

A 29 éves pilótának ez az idei második és pályafutása 73. győzelme. Verstappen korábban még soha nem diadalmaskodott Szingapúrban.

Az egymás után második sikerét arató holland versenyző mögött Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája ért célba másodikként, míg a dobogó alsó fokára a világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli állhatott fel.

A Mercedes olasz pilótája ezzel 102 pontra növelte az előnyét az összetettben,

közvetlen üldözője és csapattársa, a brit George Russell ugyanis a mezőny végéről indulva kilencedik lett.

A vb két hét múlva Austinban, az Egyesült Államok Nagydíjával folytatódik.

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