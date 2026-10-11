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Nyitókép: Magyar Úszó Szövetség

Az úszószövetségben már nem is egy, hanem két világverő férfiváltóról álmodnak, a terv is kész

Infostart / InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

Az olimpiai bajnok Kós Hubert az egyéni számaiban és akár két váltóban is folytathatja sikersorozatát Selmeci Attila, a Magyar Úszó Szövetség szakmai alelnöke szerint, aki az InfoRádiónak adott interjúban arról is beszélt, hogy a Texasban tanuló sportoló saját maga legnagyobb kritikusa.

Aki ismeri közelről Kós Hubert olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszót, az Selmeci Attila úszószövetségi alelnök szerint mind tudja, hogy ő maga mennyire maximalista volt mindig is, így most is, a magának magasra tett mércének próbál megfelelni.

„Ő kint, Amerikában is tudomásom szerint mindig a maximumot próbálja kihozni magából. Az megint más kérdés, hogy neki egy más karakterű, jellemű edzője van, aki nagyon-nagyon szigorú és kemény, viszont én úgy érzem, hogy Hubinak ez segített ahhoz, hogy a céljait elérhesse. Vakon bízik benne, és ez nagyon jó. Az edző-tanítvány viszony tehát a lehető legjobb, és ez is közrejátszott abban, hogy ilyen sikeres volt Kós Hubert” – részletezte.

Selmeci Attila egészen biztos benne, hogy a céljai között szerepel a sikeres szereplés a 2027-es budapesti világbajnokságon, és nem is csak hátúszásban, hanem esetleg a váltóval is, utána a nagy cél a Los Angeles-i olimpia lesz, ahol nagy segítség lehet és sokat is számít, hogy ő kint, Amerikában készül.

„Még biztos vagyok benne, hogy tovább fog erősödni, gyorsulni, tehát még 100 méteren is jobb eredmény várható tőle. Bizakodom vele kapcsolatban” – mondta.

És ha már a 4x100-as gyorsváltót felhozta, megosztotta egy titkos álmát is a 4x100-as vegyesváltóról: Selmeci Attila úgy képzeli, hogy a gyorsváltó 3 tagja közül Kós Hubert háton, Milák Kristóf pillangón, Németh Nándor pedig gyorson tempózhatna, már csak egy világklasszis mellúszó kéne a négyesbe, és akkor bármi lehet; Petróczki Zsomborra célzott, a Békéscsabai Előre Úszó Klub 18 éves reménysége a legutóbbi felnőtt és ifjúsági országos bajnokságokon már 1 perc 2 másodperces, jelentős időkkel uralta a hazai mezőnyt, és fejlődése töretlen az idei évben; Los Angelesig márpedig, két év alatt nagyon sokat tud erősödni Selmeci Attila szerint.

Szerinte nem jár messze az igazságtól, hogy mindkét váltó összejöhet az egyéni ambíciók figyelembe vétele mellett is.

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Kezdőlap    Sport    Az úszószövetségben már nem is egy, hanem két világverő férfiváltóról álmodnak, a terv is kész

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