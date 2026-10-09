Óriási tömeg lesz Budapesten, a hétvégén minden a maratonról szól – nem csak a 40 ezer nevezőnek

A 42,2 kilométeres távot övező érdeklődés sporttörténelmi csúcsot hozott: a rajtlistán szereplő egyéni maratonisták száma átlépte a 10 000 fős lélektani határt – áll a tájékoztatásban.

A Budapest Sportiroda október 10–11-i szabadidősport-eseményére a családi sétáktól a stafétákon át a klasszikus maratonig 1200 magyarországi településről és a világ 121 országából érkeztek nevezések. A nemzetközi mezőnyben Nagy-Britanniából jön a legtöbb futóturista, megelőzve Franciaországot, Olaszországot, Németországot és Szlovákiát, de népes csapattal képviselteti magát Spanyolország, Lengyelország, Hollandia, Dél-Korea és Írország is.

A „királykategóriában”, a tavalyi 9800 nevező után született új csúcs, a több mint 10 000 fős egyéni mezőny aránya rendkívül kiegyenlített:

a nevezők 52 százalékát a magyar, 48 százalékát pedig a külföldi futók teszik ki.

„Soha korábban nem neveztek még ennyien magyar maratonra, harmincnyolc éves szervezői múltammal is fantasztikus látni ezt a rekordot. Több mint tízezren tűzték ki célul, hogy teljesítik a távot, ki sokadszorra, ki életében először. Szervezőként az a dolgunk, hogy olyan hátteret adjunk, ahol a felkészülés hónapjai a célvonalon nyerik el a valódi értelmüket, hiszen az igazi varázslat a célkapuban történik” – mondta Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője.

A maraton útvonalfilmje, közlekedők figyelmébe: