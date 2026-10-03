Kiszivárgott a nagy leleplezés előtt: kakadu lett a 2032-es olimpia jelképe

Az olimpiai jelkép egy rózsaszín kakadut ábrázol, míg a paralimpiai változat egy sárga tarajút, amely a Queensland régióra jellemző elemeket tükrözi.

„A zátonyunk, a strandjaink, a vadonunk és minden, ami a kettő között van, ihlette őket. Összeköti a helyeket és az embereket, megtestesíti azt a szellemiséget, amely 2032-be repít minket. Jellegzetes, összetéveszthetetlenül Queensland” – jellemezte az alkotásokat a szervezőbizottság.

THE EMBLEMS ARE HERE ??



Consider this your official reveal ?



Inspired by our reef, beaches, hinterland and everything in between, they bring together the places, people and spirit that will take us to 2032.



Distinctive. Unmistakably Queensland. And just a little bit cheeky… pic.twitter.com/IK4RmfOX6V — Brisbane 2032 (@Brisbane_2032) October 3, 2026

Tim Mander, az olimpiai és paralimpiai játékokért felelős miniszter szerint ez egy hihetetlenül jelentős mérföldkő 2032 felé haladva.

A bemutatót egy baki miatt három nappal előre hozták, mert az esemény YouTube-csatornájára tévesen kikerült az emblémát magyarázó videó.

A 2032-es, brisbane-i olimpia lesz a harmadik nyári játékok, amelyet Ausztráliában rendeznek az 1956-os, melbourne-i és a 2000-es, sydneyi esemény után.