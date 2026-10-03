ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
368.6
usd:
327.58
bux:
140050.08
2026. október 3. szombat Helga
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Kiszivárgott a nagy leleplezés előtt: kakadu lett a 2032-es olimpia jelképe

Infostart / MTI

Bemutatták a 2032-es, brisbane-i olimpiai és paralimpiai játékok logóját, amelyet az Ausztráliára nagyon jellemző madár, a kakadu ihletett.

Az olimpiai jelkép egy rózsaszín kakadut ábrázol, míg a paralimpiai változat egy sárga tarajút, amely a Queensland régióra jellemző elemeket tükrözi.

„A zátonyunk, a strandjaink, a vadonunk és minden, ami a kettő között van, ihlette őket. Összeköti a helyeket és az embereket, megtestesíti azt a szellemiséget, amely 2032-be repít minket. Jellegzetes, összetéveszthetetlenül Queensland” – jellemezte az alkotásokat a szervezőbizottság.

Tim Mander, az olimpiai és paralimpiai játékokért felelős miniszter szerint ez egy hihetetlenül jelentős mérföldkő 2032 felé haladva.

A bemutatót egy baki miatt három nappal előre hozták, mert az esemény YouTube-csatornájára tévesen kikerült az emblémát magyarázó videó.

A 2032-es, brisbane-i olimpia lesz a harmadik nyári játékok, amelyet Ausztráliában rendeznek az 1956-os, melbourne-i és a 2000-es, sydneyi esemény után.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Kiszivárgott a nagy leleplezés előtt: kakadu lett a 2032-es olimpia jelképe

olimpia

paralimpia

logó

brisbane

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Zajlik a kormány hétvégi tanácskozása, részletek derültek ki

Zajlik a kormány hétvégi tanácskozása, részletek derültek ki

Az erdőbényei kihelyezett kormányülés egyik fő témája a 2027-es költségvetés – közölte a pénzügyminiszter szombaton a Facebook-oldalán. Az élő környezetért felelős miniszter bejegyzése alapján a készülő klímatörvényt is terítékre kerül.
Szemerey Samu főépítész: nem egyszerűen a bérlakás, a lakás és a település áll a figyelem középpontjában

Szemerey Samu főépítész: nem egyszerűen a bérlakás, a lakás és a település áll a figyelem középpontjában

A kormány és a főváros együttműködési fóruma lesz majd az újjászerveződő Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa – mondta az InfoRádióban az építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkár, országos főépítész. Szemerey Samu hozzátette: a testület feladata a Budapest fejlődését meghatározó nagyberuházások előkészítésének és megvalósításának összehangolása lesz. Az államtitkár szerint átfogó lakásprogramban, nemcsak bérlakásprogramban gondolkodik.
VIDEÓ
Hitel vagy megtakarítás: hogyan dönt a magyar? Boczán Viktor, Inforádió, Aréna
Leváltja az orvosokat a mesterséges intelligencia? Hermann Péter, Inforádió, Aréna
Elszámoltatás vagy önkény? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.05. hétfő, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ismét fontos hidat ért orosz légicsapás Kijevben, az ukránok Volgográdnál találták el az egyik legnagyobb orosz olajfinomítót - Háborús híreink szombaton

Ismét fontos hidat ért orosz légicsapás Kijevben, az ukránok Volgográdnál találták el az egyik legnagyobb orosz olajfinomítót - Háborús híreink szombaton

Orosz légicsapás rongálta meg szombatra virradóra a kijevi Északi Hidat, miután a várost napok óta szünet nélkül érik támadások, amelyek az energetikai infrastruktúrát is célozzák. Az ukrán válaszcsapások sem maradnak el: a kelet-európai ország először vetette be éles körülmények között saját fejlesztésű, FP-7 típusú ballisztikus rakétáját, pénteken pedig sikeres támadást hajtott végre az egyik legnagyobb orosz olajfinomítóval szemben Volgográdban. A New York Times által pénteken bemutatott állítólagos orosz terv szerint eközben Putyin akár ezer rakétával és drónnal próbálná megsemmisíteni Ukrajna energetikai rendszerét a tél előtt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Matolcsy György nem fogadja el gyanúsítását, az ellen panasszal élt: erre hivatkozik az egykori MNB-vezér

Matolcsy György nem fogadja el gyanúsítását, az ellen panasszal élt: erre hivatkozik az egykori MNB-vezér

Az MNB elnöki tisztségét 2023-ban Matolcsy György töltötte be.

BBC
Business Sport Travel Science
Flydubai co-pilot attacked captain with axe, UAE official says

Flydubai co-pilot attacked captain with axe, UAE official says

The man accused of trying to take over the Israel-bound jet is named as Hamam al-Hammami by several media outlets.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 3. 12:26
Így rajtol a mezőny a Bahreini Nagydíjon
2026. október 3. 08:34
Van élet a magyar-grúz után, észvesztően gazdag a kínálat – sport a tévében
×
×