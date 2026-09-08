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Juhász Dorka (b) és a japán Tanaka Kokoro a nõi kosárlabda-világbajnokság negyeddöntõjébe jutásért játszott Magyarország - Japán mérkõzésen a Berlin Arénában 2026. szeptember 8-án.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

40 év után újra vb-negyeddöntős a magyar női kosárválogatott

Infostart / MTI

A magyar női kosárlabda-válogatott 84–63-ra legyőzte Japánt kedden a berlini világbajnokság rájátszásában, ezzel bejutott a negyeddöntőbe, melyben csütörtökön a címvédő amerikai csapattal találkozik.

A magyar válogatott pénteken 99–53-ra kikapott az olimpiai ezüstérmes franciáktól, majd másnap 71-67-re megverte Nigériát, és mint utóbb kiderült, ez a győzelem már továbbjutást ért. Hétfőn a dél-koreaiak elleni meccsnek így már csak az volt a tétje, hogy melyik csapat lesz a már negyeddöntős franciák mögött a második és melyik a harmadik, és a 82–73-as diadal magyar második helyet eredményezett. Ez egyben azt jelentette, hogy Völgyi Péter szövetségi kapitány együttese az A csoportban harmadik Japánnal került szembe, a csata tétje a negyeddöntő volt, melyben az elmúlt négy vb-n győztes Egyesült Államok vár a győztesre.

A szigetországiak eddigi legnagyobb sikere a 2021-es tokiói olimpián szerzett ezüstérem volt - legutóbb, Párizsban csak 12-edikek lettek –, 15 vb-szereplésükből egyszer, 1975-ben szintén másodikok lettek, míg az Ázsia-bajnokságokon hat arany-, kilenc ezüst- és 12 bronzéremmel büszkélkedhetnek. Jelenlegi keretükben csak két légiós található a spanyol Salamancát erősítő, ghánai származású Mavuli Sztefani és a nyaranta a WNBA-s Las Vegas Acesben szereplő Jamamoto Maj személyében.

A japánok keserves, 102–97-es győzelemmel kezdték meg a világbajnokságot Mali ellen, majd a házigazda németektől (74–58) és a csoportot végül megnyerő spanyoloktól (79–59) is kikaptak.

A magyaroknak a közelmúltból kellemes emlékei lehettek róluk, mivel márciusban legyőzték őket az isztambuli vb-selejtezőn, 2024 februárjában pedig a soproni olimpiai kvalifikációs tornán is jobbnak bizonyultak. A két gárda 1998-as összecsapását ugyanakkor az ellenfél nyerte a németországi vb-n.

A keddi ütközetben az elmúlt Euroliga-szezon legjobbjává választott Juhász Dorka – aki 17 pontos és 12 lepattanós vb-átlaggal büszkélkedhet – az első játékos lehetett a történelemben, aki az első négy vb-mérkőzésén dupla duplát ér el.

Berlin, 2026. szeptember 8. A magyar csapat tagjai a nõi kosárlabda-világbajnokság negyeddöntõbe jutásért játszott Magyarország - Japán mérkõzés végén a Berlin Arénában 2026. szeptember 8-án. A magyar válogatott 84-63-ra nyert, ezzel bejutott a negyeddöntõbe. MTI/Czeglédi Zsolt
Berlin, 2026. szeptember 8. A magyar csapat tagjai a nõi kosárlabda-világbajnokság negyeddöntõbe jutásért játszott Magyarország - Japán mérkõzés végén a Berlin Arénában 2026. szeptember 8-án. A magyar válogatott 84-63-ra nyert, ezzel bejutott a negyeddöntõbe. MTI/Czeglédi Zsolt

A meccs első triplája nem az ázsiaiaktól, hanem Studer Ágnestől érkezett, a második percben pedig már 7–0 állt a nagyórán. A rivális dobásai sorra jöttek le a gyűrűről, és 11-4-es vezetésnek is örülhetett a mintegy 150 fős magyar tábor, ám egy kisebb hullámvölgy után, 11-9-nél Völgyi Péter időt kért. A volt NBA-segédedző Corey Gaines japán tanítványai csak a 9. percben dobták be első hármasukat, majd a második játékrész elején a török Galatasaray mellett nyáron a WNBA-s Minnesota Lynxet is erősítő Juhász is betalált távolról. A 10-12 pontos előny nem forgott veszélyben, közben a DVTK-tól nemrég távozott Lelik Réka már a mezőny legjobbjaként 13 pontnál járt. A 29. percben Hajasi Szaki egy esés következtében súlyosnak tűnő karsérülést szenvedett, és már nem térhetett vissza a pályára. Az ellenfél 32-20 után egy 14–2-es rohammal kiegyenlített 13 pontos hátrányból (34-34), de a slusszpoén Studeré lett egy dudaszós triplával. Juhász ekkor még csak négy pontnál tartott.

Nagyszünet után a magyarok egy 8-0-ás sorozattal állították vissza a korábbi állapotot, és 46-36-nál minden addiginál hangosabban zúgott a "ria, ria, Hungária" a lelátóról. A hét és fél perc alatt mindössze négy pontot összehozó japánok nem tudtak gátat szabni a magyar pontzuhatagnak, aztán az 58-45-ről induló zárószakaszban 17 pontra nőtt a távolság, innen pedig már nem volt visszaút a japánok számára.

A magyarok ezzel bejutottak a negyeddöntőbe, melyben csütörtökön az elmúlt négy világbajnokságot megnyerő és 33 meccses győzelmi sorozattal büszkélkedő amerikaiak várnak rájuk.

A magyar csapat 28 év után szerepel újra vb-n, és 40 évet követően végez ismét a legjobb nyolc között. A válogatott 1986-ban Moszkvában nyolcadik lett, de akkor csak az elődöntőkkel indult a kieséses szakasz, és a csoportküzdelmek eredményei alapján állapították meg a végső sorrendet a vb-n.

A csapat a franciák elleni vesztes nyitány után sorozatban harmadik meccsét nyerte meg, amire legutóbb 1957-ben volt képes világbajnokságon.

Eredmény, rájátszás a negyeddöntőért:

  • Magyarország-Japán 84-63 (20-12, 17-22, 21-11, 26-18)

Pontszerzők: Lelik 23, Takács-Kiss 17, Studer 11, Juhász 10, Kányási 9, Turner 5, Aho 4, Dúl 3, Török 2, illetve Tanaka 11, Konno 9, Jamamoto 9, Mavuli 8, Todo 8, Goto 4, Takada 4, Macsida 3, Mijazava 3, Hajasi 2, Tokasiki 2

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Kezdőlap    Sport    40 év után újra vb-negyeddöntős a magyar női kosárválogatott

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