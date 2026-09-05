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Nyitókép: Unsplash.com

Nem lesz könnyű választani – sport a tévében

Infostart / MTI

Forma–1, NB I, női kosárlabda-vb, atlétika, női kézilabda-BL, tenisz és topligás meccsek szerepelnek a szombati élő kínálatban.

M4 Sport

9.30: Forma-3, Olasz Nagydíj, sprintfutam

12.30: Forma-1, Olasz Nagydíj, 3. szabadedzés

14.15: Forma-2, Olasz Nagydíj, sprintfutam

16.00: Forma-1, Olasz Nagydíj, időmérő edzés

17.30: Labdarúgás, NB I, MTK Budapest-Kisvárda

20.00: Labdarúgás, NB I, Paks-Debrecen

M4 Sport+

14.15: Kosárlabda, női világbajnokság, Nigéria-Magyarország

18.00: Röplabda, női Európa-bajnokság, elődöntő

20.00: Atlétika, Gyémánt Liga, Brüsszel

Sport 1

10.00: Socca, világbajnokság, negyeddöntő, Németország

15.15: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, Dortmund-Esbjerg

17.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, Koprivnica-Győri ETO

Sport 2

14.00: Lóverseny, Kincsem Park

19.00: Labdarúgás, portugál bajnokság, Maritimo-Benfica

21.30: Labdarúgás, portugál bajnokság, Sporting-Nacional

Eurosport 1

14.45: Országúti kerékpár, Vuelta a Espana, 14. szakasz

17.45: Tenisz, US Open

Eurosport 2

16.30: Tenisz, US Open

Spíler 1

13.30: Labdarúgás, angol bajnokság, Newcastle United-Bournemouth

15.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Manchester City-Coventry

18.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Hull City-Aston Villa

Spíler 2

16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Athletic Bilbao-Atlético Madrid

18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Rayo Vallecano-Racing Santander

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Villarreal-Deportivo A Coruna

Arena 4

13.00: Labdarúgás, német másodosztály, Kiel-Nürnberg

15.15: Labdarúgás, német bajnokság, Hoffenheim-Dortmund

18.15: Labdarúgás, német bajnokság, Schalke-Bayern München

21.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Swansea-Wrexham

Match 4

13.30: Labdarúgás, angol másodosztály, Preston North End-Blackburn

16.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Nottingham Forest-Tottenham Hotspur

18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Internazionale-Napoli

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, AS Roma-Atalanta

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labdarúgás

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tenisz

kézilabda

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