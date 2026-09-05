Nem lesz könnyű választani – sport a tévében

Az eredeti tervek szerint akár már idén elindulhatna a nyugdíjas SZÉP-kártya, ám a bevezetés reális menetrendje jóval bizonytalanabb annál, mint amit a nyilvános nyilatkozatok sugallnak. A koncepció mögött bőven van logika: célzott, nem készpénzes, élelmiszerre, gyógyszerre, egészségmegőrzésre és pihenésre költhető támogatásról lenne szó, sőt, a SZÉP-kártya akár a kormány hatékony pénzosztó rendszerévé válhatna más területeken is. Úgy hallani, hogy akár az iskolakezdési támogatás is "kormányzati" SZÉP-kártyára kerülhet a jövőben. A tervek megvalósítása azonban több ponton is nyitott: ki bocsátja ki a kártyát, hogyan jut el több millió nyugdíjashoz vagy más jogosulthoz, ki finanszírozza az induló és az üzemeltetési költségeket, és hogyan kezelhető az idősebb korosztály digitális lemaradása?