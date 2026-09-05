Nem lesz könnyű választani – sport a tévében

M4 Sport
9.30: Forma-3, Olasz Nagydíj, sprintfutam
12.30: Forma-1, Olasz Nagydíj, 3. szabadedzés
14.15: Forma-2, Olasz Nagydíj, sprintfutam
16.00: Forma-1, Olasz Nagydíj, időmérő edzés
17.30: Labdarúgás, NB I, MTK Budapest-Kisvárda
20.00: Labdarúgás, NB I, Paks-Debrecen
M4 Sport+
14.15: Kosárlabda, női világbajnokság, Nigéria-Magyarország
18.00: Röplabda, női Európa-bajnokság, elődöntő
20.00: Atlétika, Gyémánt Liga, Brüsszel
Sport 1
10.00: Socca, világbajnokság, negyeddöntő, Németország
15.15: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, Dortmund-Esbjerg
17.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, Koprivnica-Győri ETO
Sport 2
14.00: Lóverseny, Kincsem Park
19.00: Labdarúgás, portugál bajnokság, Maritimo-Benfica
21.30: Labdarúgás, portugál bajnokság, Sporting-Nacional
Eurosport 1
14.45: Országúti kerékpár, Vuelta a Espana, 14. szakasz
17.45: Tenisz, US Open
Eurosport 2
16.30: Tenisz, US Open
Spíler 1
13.30: Labdarúgás, angol bajnokság, Newcastle United-Bournemouth
15.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Manchester City-Coventry
18.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Hull City-Aston Villa
Spíler 2
16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Athletic Bilbao-Atlético Madrid
18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Rayo Vallecano-Racing Santander
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Villarreal-Deportivo A Coruna
Arena 4
13.00: Labdarúgás, német másodosztály, Kiel-Nürnberg
15.15: Labdarúgás, német bajnokság, Hoffenheim-Dortmund
18.15: Labdarúgás, német bajnokság, Schalke-Bayern München
21.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Swansea-Wrexham
Match 4
13.30: Labdarúgás, angol másodosztály, Preston North End-Blackburn
16.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Nottingham Forest-Tottenham Hotspur
18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Internazionale-Napoli
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, AS Roma-Atalanta