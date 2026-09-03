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Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Juanjo Martin

A Real és a Barca nagy költésével is csak negyedik a spanyol fociliga Európában

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A spanyol élvonal klubjai több mint 1,232 milliárd eurót mozgattak meg a kedd éjfélkor lezárult átigazolási időszakban, figyelembe véve mind a játékosvásárlásokat, mind az eladásokat.

A Transfermarkt adatai szerint a LaLiga-csapatok 748,03 millió eurót költöttek, miközben 484,65 millió euró bevételre tettek szert átigazolásokból.

Ezek a számok növekedést mutatnak az előző szezon nyári átigazolási időszakához képest. Konkrétan a LaLiga kiadásai 1,87 százalékkal emelkedtek az előző idényhez képest, amikor a klubok 734,30 millió eurót fektettek új játékosokba. Ugyanakkor az átigazolási bevételek jelentősen csökkentek: a korábbi 679,90 millió euróról 484,65 millió euróra estek vissza ezen a nyáron.

Európa többi jelentős bajnokságával összehasonlítva a LaLiga a a negyedik helyen áll a teljes kiadások tekintetében, a a sorrend:

  • Premier League (3,83 milliárd euró),
  • Serie A (1,16 milliárd euró),
  • Bundesliga (781 millió euró),
  • LaLiga (748,03 millió euró).

A nyári átigazolási időszakban a Real Madrid és az FC Barcelona költötte a legtöbbet a spanyol élvonal csapatai közül. A Real Madrid 225 millió eurót fektetett új játékosokba; többek között megszerezte Yan Diomandét 125 millió euróért és Marc Cucurellát 55 millió euróért.

Florentino Pérez klubja 58,50 millió eurós bevételt is elkönyvelhetett a távozó játékosok révén. A távozók között volt Gonzalo García, aki 40 millió euróért igazolt a Fulhamhez, valamint César Palacios, akit szintén az angol klub szerződtetett 10 millió euróért.

Eközben az FC Barcelona többek között megszerezte

  • Anthony Gordont a Newcastle-től 80 millió euróért,
  • Rodrit a Manchester Citytől 60 millió euróért és
  • Karim Adeyemit a Borussia Dortmundtól 22 millió euróért.
  • Gabriel Jesus az Arsenalból 10 millióért érkezett.

A Barça összesen 184 millió eurót költött. A katalán klub emellett 89,50 millió euróra tett szert játékoseladásokból; ebbe beletartozik Ferran Torres 48,50 millió eurós átigazolása a Paris Saint-Germainhez, Tommy Marqués 11 millió eurós, valamint Ansu Fati 11 millió eurós – a Monacóhoz történt – klubváltása is.

A 2026–27-es szezon három újonca szintén aktív volt a nyári átigazolási időszakban. A Deportivo La Coruña a LaLiga 22 csapata közül az ötödik helyen végzett az új játékosokra fordított kiadások tekintetében, összesen 26 millió eurót költve. Az érkezők között volt többek között Leo Román a Mallorcától (9 millió euróért), Jonathan Asp Jensen a Bayern Münchentől (6 millió euróért) és Broght Ede a Motor Lublintól (szintén 6 millió euróért).

A Racing Santander 20,5 millió eurót költött igazolásokra; odakerült többek között Julen Agirrezabala (4,50 millió euróért), Iván Martín (3 millió euróért) és Facundo González (2,50 millió euróért). Ezzel szemben a Málaga mindössze 300 000 eurót fordított új játékosokra.

Számos további klub költött 10 millió eurónál többet: a Getafe 19,50 millió, a Rayo Vallecano 10,28 millió, a Sevilla 15,5 millió, a Deportivo Alavés 13 millió, az Elche 15,50 millió, a Celta Vigo pedig 11,80 millió eurót.

A Valencia, a Real Sociedad, az RCD Espanyol, a Levante és az Osasuna kiadásai 10 millió euró alatt maradtak. Talán a legmeglepőbb, hogy az Athletic Bilbao egyetlen igazolást sem hajtott végre.

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