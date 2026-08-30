Glasgow-ban kezdi és Sinsheimben zárja az alapszakaszt a Ferencváros

A Magyar Kupa címvédője a szerb FK Vojvodina, a holland FC Twente, a lengyel Górnik Zabrze és a török Trabzonspor búcsúztatásával jutott főtáblára a második számú európai kupasorozatban.

A pénteki sorsolásán eldőlt, hogy az FTC otthon fogadja az olasz Juventust, a cseh Viktoria Plzent, a portugál Torreensét és a szlovén NK Celjét, idegenben pedig a szintén olasz AC Milan, a skót Celtic FC, a lengyel Lech Poznan és a német TSG 1899 Hoffenheim ellen lép pályára.

Az első nyolc helyezett közvetlenül a nyolcaddöntőbe jut, a 9-24. helyezettek pedig oda-visszavágós párharcban küzdhetnek meg a 16 közé jutásért, míg az utolsó 12 csapat kiesik.

A rájátszás párharcait február 18-án és 25-én rendezik, a nyolcaddöntőket március 11-én és 18-án, a negyeddöntőket április 8-án és 15-én játsszák, míg az elődöntős mérkőzésekre április 29-én és május 6-án kerül sor. A finálét május 26-án Frakfurtban rendezik.

Az FTC alapszakasz-menetrendje:

szeptember 17., csütörtök:

Celtic FC (skót)-Ferencvárosi TC 21.00

október 15., csütörtök:

Ferencvárosi TC-FC Viktoria Plzen (cseh) 21.00

október 22., csütörtök:

Ferencvárosi TC-SCU Torreense (portugál) 18.45

november 5., csütörtök:

AC Milan (olasz)-Ferencvárosi TC 18.45

november 26., csütörtök:

Ferencvárosi TC-NK Celje (szlovén) 21.00

december 10., csütörtök:

KKS Lech Poznan (lengyel)-Ferencvárosi TC 21.00

január 21., csütörtök:

Ferencvárosi TC-Juventus (olasz) 18.45

január 28., csütörtök:

TSG 1899 Hoffenheim (német)-Ferencvárosi TC 21.00