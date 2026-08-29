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Az aranyérmes Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdu Jonatán és Fejes Dániel (j-b) a kajak-kenu világbajnokság férfi kenu négyes 500 méteres számának eredményhirdetésén Poznanban 2026. augusztus 29-én.
Nyitókép: Szigetváry Zsolt

Megrázó üzenet az elhunyt társnak: a kenusok Boros Gergelynek ajánlották a vb-aranyat

Infostart / MTI

A Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdu Jonatán, Fejes Dániel összeállítású magyar férfi kenu négyes a magyar szövetség volt szakmai igazgatójának, a szerdán elhunyt világ- és Európa-bajnok kajakos Boros Gergelynek ajánlja szombaton megszerzett aranyérmét, amellyel megvédte címét 500 méteren a poznani kajak-kenu világbajnokságon.

Az egység tagjai fekete karszalaggal álltak fel a dobogóra és hallgatták meg a Himnuszt.

„Nagyon jó érzés, hogy a srácokkal újra dobogóra állhattunk és megvédtük a címünket. Az aranyérmet Geri emlékének szeretnénk szentelni. Nekünk Pistivel még van hátra egy párosunk, majd holnap ünnepeljük meg ezt a sikert” –- mondta a vezérevezős Kollár, aki Juhászhoz hasonlóan Boros korábbi egyesületének, a paksi Atomerőmű SE-nek a versenyzője.

„Nagyon szeretem ezt a négyest” – tette hozzá Juhász. „Már a tavalyi év és az idei montreali világkupa is megmutatta, hogy jól csúszik ez a hajó. Nehéz mit mondani a héten történtekre. Amikor beértünk a célba, egyből rá gondoltam és egyetértettünk abban, hogy ezt a győzelmet Boros Gerinek és a családjának ajánljuk. Geri nagyon sokat támogatott minket és segített bennünket fentről.”

„A döntő olyan volt, amilyet elterveztünk” –- nyilatkozott Hajdu. „Az utolsó edzésünk nagyon nagy magabiztosságot adott nekünk, mert nagyon jó részidőket kenuztunk. Így az előfutamra és a döntőre is úgy tudtunk odaállni, hogy éreztük, nagyon jók vagyunk. Tudtuk, hogy csak meg kell csinálni, ami bennünk van, és akkor nem lehet probléma.”

A pénteken 1000 méter egyesben aranyérmes Fejes a mostani sikerrel immár háromszoros világbajnok.

„Az 500 egyes nem jött össze, a végén a rossz vizet nem tudtam úgy megkenuzni, mint a többiek. De egy ilyen négyes után, és egy ilyen tegnapi szereplés után egyáltalán nem vagyok csalódott. Jól sikerült a két futamom közötti egy óra is, és örülök, hogy ilyen jól ment a hajó” – mondta.

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