A két csapat közül a törökök változattak többet a múlt heti kezdő tizenegyhez képest. Ferencváros: Dibusz – Nagy O., Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Yusuf, Corbu, Nagy Á., O'Dowda – Zachariassen, Joseph. Trabzonspor: André Onana – Lopes Cabral, Cenk Özkacar, Szavics, Eskihellac – Malinovszkij, Kabasakal – Szalah, Muci, Saviolo – Onuachu.

Eltelt öt perc, mezőnyjátékkal. A törököknél valamivel többet van a labda, de erre számítani lehetett.

Ruszlan Malinovszkij rátaposott Gómezre, piros lapot kapott a 13. percben.

Az első veszélyes ferencvárosi támadás, Yusuf középre külsőzött labdájáról alig maradt le középen az egyedül érkező Joseph.

Curbu lövését Onana majdnem bevédte, szöglet lett.

A 19. percben Nagy Ádám beemelésére remekül robbant be O'Dowda és a védőjét megelőzve a kapuba fejelt, 1–0.

A 26. percben az albán Muci nagyon jól helyezett lövését Dibusz szépen szögletre tolta.

Feltűnően sokat hisztiznek a törökök, a Ferencváros egyelőre kihasználja az emberelőnyt,többet birtokolja a labdát.

A 38. percről Cadu lesről lőtt a hálóba.

Joseph beadása után Yusuf nagy helyzetben nem találta el jól a labdát.

Vége az első félidőnek.

Fatih Tekke, a Trabzonspor vezetőedzője hármat is cserélt a folytatás előtt.

O'Dowda beadása után Joseph nem érte el jól a labdát.

Az 54. percben labdaszerzés után technikás gólt lőtt a balösszekötő helyéről Corbu Mariusz, 2-0