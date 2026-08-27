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Callum ODowda, a Ferencváros (b2) játékosa gólt fejel a labdarúgó Európa-liga selejtezõjének 4. fordulójában játszott Ferencváros - Trabzonspor visszavágó mérkõzésen a Groupama Arénában 2026. augusztus 27-én.
Nyitókép: Hegedüs Róbert

Európa-liga élőben: Ferencváros–Trabzonspor 2–0

Infostart

A Ferencváros egygólos előnyből kezdi a török Trabzonspor elleni Európa-liga-mérkőzést a Groupama Arénában. A párharc győztese a második számú európai kupasorozat, a vesztes a Konferencia-liga főtáblás szakaszában vehet részt ősszel.

A két csapat közül a törökök változattak többet a múlt heti kezdő tizenegyhez képest. Ferencváros: Dibusz – Nagy O., Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Yusuf, Corbu, Nagy Á., O'Dowda – Zachariassen, Joseph. Trabzonspor: André Onana – Lopes Cabral, Cenk Özkacar, Szavics, Eskihellac – Malinovszkij, Kabasakal – Szalah, Muci, Saviolo – Onuachu.

Eltelt öt perc, mezőnyjátékkal. A törököknél valamivel többet van a labda, de erre számítani lehetett.

Ruszlan Malinovszkij rátaposott Gómezre, piros lapot kapott a 13. percben.

Az első veszélyes ferencvárosi támadás, Yusuf középre külsőzött labdájáról alig maradt le középen az egyedül érkező Joseph.

Curbu lövését Onana majdnem bevédte, szöglet lett.

A 19. percben Nagy Ádám beemelésére remekül robbant be O'Dowda és a védőjét megelőzve a kapuba fejelt, 1–0.

A 26. percben az albán Muci nagyon jól helyezett lövését Dibusz szépen szögletre tolta.

Feltűnően sokat hisztiznek a törökök, a Ferencváros egyelőre kihasználja az emberelőnyt,többet birtokolja a labdát.

A 38. percről Cadu lesről lőtt a hálóba.

Joseph beadása után Yusuf nagy helyzetben nem találta el jól a labdát.

Vége az első félidőnek.

Fatih Tekke, a Trabzonspor vezetőedzője hármat is cserélt a folytatás előtt.

O'Dowda beadása után Joseph nem érte el jól a labdát.

Az 54. percben labdaszerzés után technikás gólt lőtt a balösszekötő helyéről Corbu Mariusz, 2-0

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Kezdőlap    Sport    Európa-liga élőben: Ferencváros–Trabzonspor 2–0

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