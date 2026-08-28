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Budapest, 2026. augusztus 27.Borbély Balázs, a Ferencváros vezetõedzõje a labdarúgó Európa-liga selejtezõjének 4. fordulójában játszott Ferencváros - Trabzonspor visszavágó mérkõzés után a Groupama Arénában 2026. augusztus 27-én. A Ferencváros 4-0-ra gyõzött.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Fradi-győzelem: amíg itthon örültek és elemeztek, a törökök döntöttek Tekke lemondási ajánlatáról

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A török ellenfelét 4–0-val kiütő Ferencváros vezetőedzője szerint a kiállítások nélkül másként alakult volna a mérkőzés.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, 4–0-ás győzelmet aratott a Ferencváros a török Trazbonspor ellen játszott Európa-liga selejtezőben, ezzel kijutott a torna főtáblájára.

Borbély Balázs vezetőedző azt tartotta kulcsfontosságúnak a Trabzonspor ellen az Európa-liga selejtezőjében kettős győzelemmel megnyert párharcban, hogy a Ferencváros labdarúgói jobban tudták kontrollálni az érzelmeiket, mint a rivális.

„A kiállítás megváltoztatta a mérkőzés kimenetelét és lefolyását, de az nagyon pozitív, hogy tudtunk élni az emberelőnnyel. Rögtön aktívabbá váltunk és szereztünk egy nagyon fontos gólt, amivel megdupláztuk az előnyünket összesítésben. A másik kulcsfontosságú dolog, hogy mi jobban tudtuk kontrollálni az emócióinkat, mint az ellenfelünk. Ez meghatározó volt, hogy meg tudtuk nyerni ezt a mérkőzést” – értékelt a bajnok Győrtől nyáron érkezett szakember.

A tréner szerint teljes létszámban más lett volna a játék képe,

például a törökök frissen szerződtetett egyiptomi sztárja, Mohamed Szalah többször fel tudta volna venni a labdát, mert ő más minőséget képvisel, mint a többi játékos, ugyanakkor példaértékűnek nevezte tanítványai játékolvasását, amelynek köszönhetően kevés helyet adtak a vb-n is szerepelt világsztárnak.

„Nagy Olivér rizikós döntés volt, mert nem tudtam, hogy mire számíthatok tőle. Régóta ismerem, ezért tudom, milyen minőségű játékos, de a törökországi meccs előtt sokat gondolkodtam rajta, hogy meg merjem-e húzni a beállítását. Meghúztam és bejött, ma még jobban játszott. Rommens megsérült Törökországban, Nagy Ádám állt a helyére, de ott nem volt optimális a teljesítménye, ma viszont megmutatta, milyen hasznos tagja a csapatnak. Remélem, a jövőben is így marad” – beszélt Borbély a kezdőcsapat összeállításáról.

A tréner kifejtette, kellemes volt érezni a Fradi-tábor támogatását és szeretetét, amely a lefújást követően a neve skandálásában nyilvánult meg, de hozzátette,

nem naiv, így tudja, hogy a futballban amíg sikerek vannak, addig ez így van, amikor nincsenek sikerek, akkor jön a füttyszó, ezért tudni kell a helyén kezelni ezt a dolgot.

„A sorsolás nem volt számunkra kedvező, minden fordulóban a lehető legnehezebb ellenfelet kaptuk. De van egy olyan mondás, fókuszálj arra, amire van ráhatásod, ne arra, amit nem tudsz befolyásolni. Mi ezt tettük, mentünk mérkőzésről mérkőzésre, most pedig nagyon örülünk a sikernek” – értékelte csapata veretlen selejtezős menetelését Borbély. „Ez az együttes az előző években is megmutatta, milyen minőséget képvisel és el tud jutni a 16 közé az Európa-ligában, úgyhogy kíváncsian várom a pénteki sorsolást. Ebben a szezonban is igyekszünk a lehető legmesszebb jutni”.

A Ferencváros 4-0-s hazai sikerével 5-0-s összesítéssel búcsúztatta a török Trabzonsport, amely a kínos búcsú után nem tartott sajtótájékoztatót, sőt Fatih Tekke vezetőedző egy élő televíziós interjúban lemondott posztjáról.

A zöld-fehérek sorozatban harmadszor szerepelhetnek a második számú kupasorozat főtábláján, amelyben legutóbb a nyolcaddöntőig jutottak.

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Kezdőlap    Sport    Fradi-győzelem: amíg itthon örültek és elemeztek, a törökök döntöttek Tekke lemondási ajánlatáról

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