ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.29
usd:
320.68
bux:
151272.07
2026. szeptember 26. szombat Jusztina, Pál
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság reklámja a müncheni Allianz Aréna előtt 2021. június 10-én. Itt játszik Németország ellen a magyar válogatott az Eb F csoportjában június 23-án.
Nyitókép: MTI/EPA

Münchennel pályázik Németország az olimpiarendezésre

Infostart / MTI

Németország München városával pályázik a 2036-os, a 2040-es vagy a 2046-os nyári olimpiai és paralimpiai játékok megrendezésére – jelentette be szombaton Frank-Walter Steinmeier német államfő a Német Olimpiai Sportszövetség (DOSB) szombati szavazását követően.

„Az olimpia hatalmas lehetőséget jelent egész Németország számára. Mutassuk meg, hogy a lehetőségek országa vagyunk!" – mondta Steinmeier.

München a 2018-as és a 2022-es téli játékokra benyújtott két sikertelen pályázat után vágott neki az újabb megméretésnek. A mostani szavazáson a Köln központú Rajna-Ruhr régió pályázatát győzte le 91:50 arányban.

„Örülünk, hogy mi nyertünk, a kölniek nagyon megnehezítették a dolgunkat" – nyilatkozta Markus Söder bajor miniszterelnök. „Történelmi jelentőségű dolog ez, és mindent meg akarunk tenni azért, hogy a végén egységesen, Németországként mutatkozhassunk be: az északi, déli, keleti és nyugati országrészek partnereként, végső soron egyetlen országként."

A tervek szerint az összes versenyt Bajorországban rendeznék meg, kivéve a stuttgarti labdarúgó-mérkőzéseket és a kieli vitorlás regattát.

A müncheni lakosok többsége támogatta a 2036-os, 2040-es vagy 2046-os játékokra vonatkozó terveket.

Németország legutóbb 1972-ben, Münchenben adott otthont olimpiának.

Kezdetben Hamburg és Berlin is kandidált, ám végül mindkét város úgy döntött, hogy visszavonja pályázatát. Hamburg projektjét a májusi népszavazáson utasították el, Berlin pedig két nappal a DOSB szombati döntése előtt lépett vissza. A főváros azt követően hozta meg ezt a döntést, hogy a Baloldali Párt (Die Linke) végzett az élen a múlt vasárnapi tartományi választáson. A párt színeiben induló Elif Eralp – aki várhatóan a város következő főpolgármestere lesz – kijelentette: az olimpiai pályázatot az adófizetői pénzek pazarlásának tartja.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottságnál (NOB) a 2036-os nyári játékok odaítélését megelőző kezdeti kiválasztási folyamat a tervek szerint jövő márciusában zárul le. Ezt követően a stratégiai tárgyalások szakasza 2028 végéig tartana, így a 2029 közepén esedékes döntő jelentőségű NOB-ülés előtti utolsó hónapokban már csak a legígéretesebb pályázók maradnának versenyben.

A dpa hírügynökség megjegyzi: egyelőre nem világos, hogy a NOB ázsiai vagy európai pályázót részesít-e előnyben 2036-ra. India és Katar egyaránt potenciális pályázónak számít a tíz év múlva esedékes olimpiára. A NOB emellett fontolgatja a 2036-os és a 2040-es játékok együttes odaítélését is. A DOSB mindenesetre arra törekszik, hogy meggyőző pályázattal álljon elő, amint eljön Európa ideje.

München mellett Budapestnek és Isztambulnak is vannak olimpiai tervei, miközben Madrid, Észak-Nagy-Britannia és Toszkána szintén vizsgálja a pályázati lehetőségeket.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Münchennel pályázik Németország az olimpiarendezésre

németország

olimpia

münchen

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nagyon kínos ügybe keveredett az FBI

Nagyon kínos ügybe keveredett az FBI
Ennél kínosabb talán nincs is az adatlopások történetében: egy hackercsoport feltörte az internetes kalózok után nyomozó FBI rendszerét, és azt állítja: az összes ügynök neve, címe és nyomozása a birtokába jutott. A támadók bizonyítékként megosztották 22 ember adatait.
Szellőztetni nem elég – Indul a fűtési szezon, fontos intelmekkel

Szellőztetni nem elég – Indul a fűtési szezon, fontos intelmekkel

Hamarosan kezdődik a fűtési szezon, ennek érdekében pedig érdemes megnézetni a családi házak kéményeit egy kéményseprővel – mondta el az InfoRádióban az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. Mukics Dániel hozzátette: a szén-monoxid-szennyezés elkerülése érdekében a nyílászáróba légbevezetőt is kell szerelni, nem elég az egyszerű szellőztetés.
VIDEÓ
Grönland miatt szétrobban a NATO? Flamm László, Inforádió, Aréna
A kórházak is rendszert váltanak? Tóth Gábor, Inforádió, Aréna
Tényleg rendkívül rossz az ügyészség állapota? Hack Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.25. péntek, 18:00
Flamm László
külpolitikai és skandináv térségi szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Csípős fordulat jön az időjárásban: ez vár Magyarországra az előttünk álló héten

Csípős fordulat jön az időjárásban: ez vár Magyarországra az előttünk álló héten

A következő bő egy hétben egy anticiklon határozza meg Magyarország és Európa nagy részének időjárását, ami száraz, nyugodt, napos időt hoz jelentős csapadék nélkül, a hűvös éjszakákat pedig kellemesen meleg nappalok követik majd – derült ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-videójából.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megvan végre, ki lesz Lázár János utódja: döntött az elnökség, a megbízatás 2028 augusztusáig szól

Megvan végre, ki lesz Lázár János utódja: döntött az elnökség, a megbízatás 2028 augusztusáig szól

Strukturálisan át kell alakítani a szövetséget, hogy az a céloknak alárendelt felelősökkel és a céloknak megfelelő tevékenységgel, és büdzsével a leghatékonyabban tudjon működni.

BBC
Business Sport Travel Science
Huge crowds greet Pope in Paris for open-air Mass

Huge crowds greet Pope in Paris for open-air Mass

More than half a million people are expected to attend the event in the heart of the French capital.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 26. 16:24
Milák Kristóf „olvad” – Selmeci Attila jó hírekkel jelentkezett egykori tanítványáról
2026. szeptember 26. 15:12
Egy mentős is érintett a magyar-ukrán mérkőzésen kialakult dulakodásban
×
×