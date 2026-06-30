Gyógyíthatatlan betegségéről vallott az egykori NFL-sztár

Chris Johnson a „Good Morning America” című műsorban a korábbi legendás NFL-védőnek, Michael Strahannek adott interjújában elmondta, hogy 2025-ben amiotrófiás laterális szklerózist (ALS) diagnosztizáltak nála – írja a GMA cikke nyomán az Index.

A betegség olyan gyorsan terjed a sportolónál, hogy már most egy, a szeme által aktivált beszédgeneráló gépet használ a beszédhez. Johnson azonban hangsúlyozza: ő még most is ugyanaz, aki volt. A betegség megfosztotta a mozgástól, de a személyisége és a tudata változatlan.

A gyors romlás fizikailag kimerítette a korábbi sztárfutót, ám elszántsága semmivel sem lett kisebb, hogy folytassa a küzdelmet. Úgy fogalmazott, először sokkolta a diagnózis, utána azonban úgy döntött, a feladás helyett harcolni fog. A 40 éves exsportoló elmondta, hogy a tünetek először egy gyenge szorítással kezdődtek. Röviddel a diagnózis felállítása után rögzítették a hangját, így a beszédgeneráló eszköz tükrözi az övét.

Az ALS, amelyet gyakran Lou Gehrig-kórként is emlegetnek, egy progresszív neurodegeneratív rendellenesség, amely az agy és a gerincvelő idegsejtjeit érinti. Az ALS-ben a motoros neuronok degenerációja végül halálhoz vezet.

Chris Johnson szerint a családjában nincs ALS-előzmény, az orvosok szerint az ő esete az úgynevezett sporadikus ALS, amilyen egyébként az esetek túlnyomó többsége. Ez a típus teljesen váratlanul éri az áldozatait.

Az 1985. szeptember 23-án született Chris Johnson a 2008-as játékosbörze első körének 24. választási jogával került a Tennessee Titanshez, ahol első három évében egyaránt bekerült a Pro Bowl-keretbe. A 2009-es idényben 2006 yardot futott, így tagja lett azon szűk klubnak, akik átlépték a 2000-es határt, és e mellé volt 503 elkapott yardja is, a 2509 támadó yardjával pedig mai napig NFL-rekordernek számít. Az év legjobb támadójának is megválasztották a világ talán legkeményebb ligájában.

A Tennessee Titansnél mind a hat idényében átlépte az 1000 yardos határt, de ezt követően a sérülések miatt sem tudta már megközelíteni a New York Jetsben és az Arizona Cardinalsban sem a korábbi formáját, 2017-ben 9651 futott yarddal és 55 talajon szerzett touchdownnal, valamint 2255 elkapott yarddal és 9 TD-elkapással zárta karrierjét.