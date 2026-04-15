2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
Nyitókép: Unsplash.com

Gyászol a magyar labdarúgás

Infostart

Életének 76. évében meghalt Szőke István, a Vasas labdarúgó csapatának egykori bajnok és kupagyőztes játékosa – derül ki a klub hivatalos oldalán megjelent közleményből.

Szőke István 1950-ben született a Zala megyei Bázakerettyén, ifjú éveit pedig Nagykanizsán töltötte labdarúgóként. 1969-ben igazolt a fővárosba, a Vasashoz, ahol 1972-ben mutatkozhatott be az első csapatban. 1977-ig összesen 65 tétmeccsen szerepelt piros–kékben. Kezdetben balszélsőként játszott, később balhátvéd lett.

Tagja volt az 1973-as MNK-győztes Vasasnak, a döntőben Gass István helyén csereként kapott szerepet a Honvéd ellen hosszabbításban megnyert találkozón, az 1976/77-es szezon végén pedig bajnoki címet ünnepelhetett. A Sztyopa becenévre hallgató játékos legemlékezetesebb meccsei közé tartozik 1972-ből a Ferencváros 5–2-es legyőzése és az 1975-ös Újpest elleni 3–0-ás siker, amelyen hibátlanul őrizte Bene Ferencet – olvasható.

Szőke István búcsúztatására zárt körben kerül sor a család tájékoztatása szerint.

Magyarics Tamás az új magyar–amerikai kapcsolatokról: két személyes ígéret sorsa lehet kérdéses

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora szerint bár várhatóan változni fognak a magyar-amerikai kapcsolatok a Tisza Párt választási győzelmével, de mindez nem jelenti azt, hogy a kormánytól független megállapodások, például a hadiipari eszközbeszerzések leállnának. Magyarics Tamást kérdezte az InfoRádió az Aréna című műsorban.
 

Toroczkai Lászlóval is egyeztetett a köztársasági elnök

A Mi Hazánk elnökével, Toroczkai Lászlóval is egyeztetett Sulyok Tamás köztársasági elnök a hivatalában szerdán. Az államfő egymás után fogadta az új Országgyűlésbe bejutó pártok vezetőit. Magyar Pétert felkérte kormányalakításra, az új Országgyűlés alakuló ülése május 6-7. környékén lehet.
 

Választás 2026: várhatóan május 6-án miniszterelnök lesz Magyar Péter

Kezdenek felpörögni az események a kétharmados Tisza-győzelemmel véget érő parlamenti választások utáni napokban. Magyar Péter szerda reggel interjút adott a közmédiának, ezt követően Sulyok Tamás köztársasági elnökkel egyeztetett, amely után doorstep sajtótájékoztatót tartott, majd újabb nemzetközi tárgyalásokat folytat. A sajtótájékoztatón kiderült, hogy várhatóan mikor alakul meg az új Országgyűlés és mikor állhat fel hivatalosan is az új kormány. Közben a forint látványos ereje megmaradt, a magyar kötvényeket vették tovább úgy, hogy közben mindhárom nagy nemzetközi hitelminősítő megszólalt a választás után. Folyamatosan frissülő cikkünkben a szerdai fejleményeket követjük nyomon.

A Honda több mint 440 ezer egyterűt hív vissza

Az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA) szerdán közölte, hogy a japán autógyártó visszahívása összesen 440 830 Odyssey egyterűt érint.

Iranian commander threatens shipping in Gulf and Red Sea if US naval blockade continues

The commander made the comments after the US military began a blockade of Iranian ships on Monday.

