2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
Eric Garcia, az FC Barcelona (j2) és Marcos Llorente, az Atlético Madrid játékosa (j) a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntõjének Atlético Madrid-FC Barcelona visszavágó mérkõzésén Madridban 2026. április 14-én.
Nyitókép: MTI/EPA-EFE/Juanjo Martin

Brazil támadója szerint „kirabolták” a Barcelonát

A játékvezetést kritizáló Raphinha szerint „kirabolták” az FC Barcelonát, amely kedd esti madridi győzelme ellenére elvesztette az Atlético elleni párharcot a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjében.

A katalán együttes hiába dolgozta le 24 perc alatt a hazai pályán összeszedett kétgólos hátrányát az Atlético Madriddal szemben, a fővárosiak hamar szépítettek, így ismét nyeregbe kerültek. A második félidőben a katalánok csak lesgólig jutottak, ráadásul a hajrára Eric Garcia kiállítása miatt megfogyatkoztak, az Atlético pedig emberelőnyben megőrizte összesítésben a minimális előnyét, azaz a legjobb négy közé lépett.

„Számomra ez rablás volt – jelentette ki a brazil támadó, aki sérülése miatt nem játszott már az első meccsen sem. – Nemcsak ez a találkozó, a másik is. A játékvezetés nagyon rossz volt, elképesztő ítéletek születtek. Az Atlético szabálytalanságok sorát követte fel és a bíró egyszer sem mutatta fel a sárga lapot.”

Az első mérkőzésen a gránátvörös-kékek már a szünet előtt megfogyatkoztak, miután Kovács István játékvezető kiállította Pau Cubarsít.

„Bárcsak megérthetném, miért félnek attól, hogy a Barcelona győzni fog”

– fogalmazott Raphinha.

Hansi Flick, a Barcelona vezetőedzője az első találkozót követően még vitatkozott a játékvezetői ítéletekkel, a visszavágó után viszont azt mondta: nem akar a bíróval foglalkozni.

„Láttuk a két mérkőzést, sokkal jobbak voltunk az Atléticónál. Ám így végződött és nekünk el kell fogadnunk ezt” – nyilatkozott a spanyol bajnoki éllovas trénere.

„Nagyon boldogok vagyunk, hogy a minőségi játékosokból álló Barcelonát tudtuk búcsúztatni – értékelt az Atlético középpályása, Koke. –Szenvedtünk az elején, de aztán megtaláltuk a talpra állás módját. Nagyszerű teljesítmény volt az egész csapattól.”

Az Atlético az Arsenallal vagy a Sporting Lisboával, míg a – Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos együttesét, a Liverpoolt búcsúztató – címvédő Paris Saint-Germain a Bayern Münchennel vagy a Real Madriddal találkozik a fináléba jutásért. A döntőt május 30-án a Puskás Arénában rendezik.

labdarúgás

bajnokok ligája

fc barcelona

atlético madrid

Elemző: legkorábban 2031-2032-ben lehet szó euróbevezetésről

Magyarország EU-tagsága óta már többször kopogtathatott volna az eurózóna ajtaján, de korábban politikai akarat nem volt, most pedig a feltételektől vagyunk távol, a politikai akaratról Magyar Péter hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján viszont nyilatkozott, először a költségvetés állapotát világítják át. Az időtávról és a bevezetés részleteiről az InfoRádió Beke Károlyt kérdezte.
Választás 2026: mi okozta az óriási fordulatot? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
Itt a nagy fordulat? Ugranak a Stellantis eladásai

A Stellantis első negyedéves globális kiszállításai 12 százalékkal nőttek, amit elsősorban az észak-amerikai kereslet felfutása hajtott, de minden régióban növekedést ért el, Európában is - írja a Bloomberg.

Véget ér egy korszak a Balatonnál: lehúzza a rolót az egyik legismertebb hazai borászati központ

Lehúzza a rolót a Balaton egyik legismertebb borászati központja: a Balatonboglári Borgazdasági Zrt. feldolgozó üzeme június végén bezár. A legendás BB márka azonban nem tűnik el - a termelés más telephelyen folytatódik.

Legal advisers help migrants pose as gay to get asylum, undercover BBC investigation finds

The BBC exposes a shadow industry charging migrants thousands of pounds to help them cheat the asylum system.

2026. április 15. 09:35
Slot kimondta: ezen ment el a Liverpool BL-álma
2026. április 15. 06:12
Arsenal–Sporting visszavágó – sport a tévében
