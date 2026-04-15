Brazil támadója szerint „kirabolták” a Barcelonát

A katalán együttes hiába dolgozta le 24 perc alatt a hazai pályán összeszedett kétgólos hátrányát az Atlético Madriddal szemben, a fővárosiak hamar szépítettek, így ismét nyeregbe kerültek. A második félidőben a katalánok csak lesgólig jutottak, ráadásul a hajrára Eric Garcia kiállítása miatt megfogyatkoztak, az Atlético pedig emberelőnyben megőrizte összesítésben a minimális előnyét, azaz a legjobb négy közé lépett.

„Számomra ez rablás volt – jelentette ki a brazil támadó, aki sérülése miatt nem játszott már az első meccsen sem. – Nemcsak ez a találkozó, a másik is. A játékvezetés nagyon rossz volt, elképesztő ítéletek születtek. Az Atlético szabálytalanságok sorát követte fel és a bíró egyszer sem mutatta fel a sárga lapot.”

Az első mérkőzésen a gránátvörös-kékek már a szünet előtt megfogyatkoztak, miután Kovács István játékvezető kiállította Pau Cubarsít.

„Bárcsak megérthetném, miért félnek attól, hogy a Barcelona győzni fog”

– fogalmazott Raphinha.

Hansi Flick, a Barcelona vezetőedzője az első találkozót követően még vitatkozott a játékvezetői ítéletekkel, a visszavágó után viszont azt mondta: nem akar a bíróval foglalkozni.

„Láttuk a két mérkőzést, sokkal jobbak voltunk az Atléticónál. Ám így végződött és nekünk el kell fogadnunk ezt” – nyilatkozott a spanyol bajnoki éllovas trénere.

„Nagyon boldogok vagyunk, hogy a minőségi játékosokból álló Barcelonát tudtuk búcsúztatni – értékelt az Atlético középpályása, Koke. –Szenvedtünk az elején, de aztán megtaláltuk a talpra állás módját. Nagyszerű teljesítmény volt az egész csapattól.”

Az Atlético az Arsenallal vagy a Sporting Lisboával, míg a – Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos együttesét, a Liverpoolt búcsúztató – címvédő Paris Saint-Germain a Bayern Münchennel vagy a Real Madriddal találkozik a fináléba jutásért. A döntőt május 30-án a Puskás Arénában rendezik.