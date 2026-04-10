A Fradi–Diósgyőr koronázza meg a napot – sport a tévében

Rendkívül sűrű ez a szombat – így zárul a 2026-os országgyűlési választási kampány

A kormányerők este a Karmelitától pár lépésre várják a Fidesz–KDNP támogatóit, a Tisza Párt elnöke négy kelet-magyarországi helyszín után Debrecenben zárja az utolsó kampánynapot, míg a kisebb pártok közül van, amelyik már csütörtökön lezárta ebbéli tevékenységét, szombaton már csak egy busszal parkol le Érden. A DK „falunapot” tart, a Mi Hazánk Budát választotta 85. kampányhelyszínéül. Részletek.