Elhunyt Ambrus László

Halálhírét a Magyar Súlyemelő Szövetség közölte, kiemelve, hogy személyében a sportág egyik meghatározó egyénisége távozott. Ambrus László versenyzőként is kiemelkedő eredményeket ért el: a később megszüntetett nyomás (állva nyomás) versenyszámban világcsúcsot tartott, és örökös magyar rekordként jegyezték teljesítményét.

Sportolói pályafutását követően edzőként és szövetségi kapitányként tevékenykedett. 1986 és 1988 között irányította a magyar válogatottat, amely az 1988-as szöuli olimpián két ezüstérmet szerzett Messzi István és Jacsó József révén.

A sportági szövetség szerint Ambrus László tudása, szenvedélye és elhivatottsága generációkat inspirált, személyisége pedig meghatározó volt a magyar súlyemelés fejlődésében.