Bajnokok Ligája-negyeddöntők: a Bayern hosszú és rossz sorozatot akar megtörni a Bernabéuban

A Real Madrid nem a legjobb előjelekkel várja a bajor sztárcsapatot – de a nyolcaddöntőben, a Manchester City elleni csata előtt sem volt sokkal jobb a helyzet. Akkor Kylian Mbappé nem játszhatott, most ellenben pályára lép a francia világsztár.

Alvaro Árbeloa csapata a hétvégén 2–1-re kikapott az RCD Mallorcától, így minimálisra csökkent az esélye a spanyol bajnoki címre. (Hét pont a hátránya a Barcelonával szemben.) A BL-ben sem könnyebb a feladat, Európa leggólerősebb csatársorával kell szembenézni, méghozzá az első számú kapus, Thibaut Courtois nélkül.

A belga klasszison kívül nem hadra fogható Jude Bellingham és Rodrygo sem. Szinte biztosan Fede Valverde segíti majd a jobb oldalon a támadásokat, Kylian Mbappét és Vinícius Júniort.

A Bayernben Manuel Neuer felépült, ő fog védeni, ellenben kérdéses Harry Kane egészségi állapota.

Valószínűleg pályára tud lépni, de nincs százszázalékos állapotban. Joshue Kimmich biztos benne, hogy az angol gólkirály ott lesz a kezdő tizenegyben:

„Idén nincsenek sérült játékosaink, ami gyakran megtörtént, amikor itt játszottunk. Nagyon örülünk, hogy most már mindenki csatlakozott hozzánk” – hangsúlyozta.

Azt is mondta: „Az izgalom nyilvánvalóan hatalmas, de őszintének is kell lennünk, és ki kell mondanunk: még nem nyertünk a Bernabéuban – legalábbis amióta itt vagyok. Ez a célunk.”

Legutóbb, két évvel ezelőtt, a müncheni 2–2 után a 88. percben még 1–0-ra vezetett a Bayern a Bernabéuban, Alphonso Davies góljával. Ám Joselu még a rendes játékidőben kétszer is bevette Manuel Neuer kapuját, így a spanyolok jutottak tovább.

2018-ban 2–2-re végeztek, de ezzel is a Madrid jutott tovább. 2014-ben és 2017-ben is a spanyolok jutottak tovább a párharcból.

A Bayern 2012-ben kikapott ugyan 2–1-re a Bernabéuban, de megnyerte a tizenegyespárbajt, akkor jutott legutóbb tovább a párharcból.

A másik árban a lisszaboni Sporting fogadja az Arsenalt.

Meglepő talán, de – bár a fogadóirodák és az elemzők szerint is nagy favorit a londoni csapat – a nem is olyan nagyon távoli múltban szoros csatákat vívtak egymással.

2023 tavaszán mind a két mérkőzés döntetlenre végződött, tizenegyesekkel a portugálok mentek tovább. 2018-ban a csoportkörben találkoztak, a 180 perc alatt egyetlen gól esett, azt az Arsneal szerezte.

Viktor Gyökeres lehet a mostani párharc kulcsfigurája, aki az idény előtt portugál gólkirályként, a Sportingból igazolt az Arsenalhoz. Jó formában van, a legutóbbi három mérkőzése mindegyikén szerzett gólt.

Hasonlóan fontos az „ágyúsok” számára, hogy Declan Rice játszani tudjon. Mikel Arteta csapata az előző két mérkőzését (a Ligakupa-döntőt és az FA-kupa-negyeddöntőt) elveszítette, először kapott ki egymást követő két mérkőzésen a 2025–2026-os idényben.

A Sporting különösen otthon képes veszélyes támadójátékra, a legutóbbi három tétmérkőzése mindegyikén legalább négy gólt szerzett.