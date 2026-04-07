2026. április 7. kedd Herman
Harry Kane, a Bayern München játékosa örül góljának a labdarúgó klubvilágbajnokság nyolcaddöntőjében játszott Bayern München - Flamengo mérkőzésen a floridai Miamiban 2025. június 29-én. A Bayern München 4-2-re győzött és a negyeddöntőbe jutott.
Bajnokok Ligája-negyeddöntők: a Bayern hosszú és rossz sorozatot akar megtörni a Bernabéuban

A Bajnokok Ligája egyik klasszikusával, a Real Madrid és a Bayern München találkozójával, valamint a Sporting CP és az Arsenal összecsapásával folytatódik kedd este a BL 2026-os tavaszi sorozata. Mind a két mérkőzés 21.00 órakor kezdődik.

A Real Madrid nem a legjobb előjelekkel várja a bajor sztárcsapatot – de a nyolcaddöntőben, a Manchester City elleni csata előtt sem volt sokkal jobb a helyzet. Akkor Kylian Mbappé nem játszhatott, most ellenben pályára lép a francia világsztár.

Alvaro Árbeloa csapata a hétvégén 2–1-re kikapott az RCD Mallorcától, így minimálisra csökkent az esélye a spanyol bajnoki címre. (Hét pont a hátránya a Barcelonával szemben.) A BL-ben sem könnyebb a feladat, Európa leggólerősebb csatársorával kell szembenézni, méghozzá az első számú kapus, Thibaut Courtois nélkül.

A belga klasszison kívül nem hadra fogható Jude Bellingham és Rodrygo sem. Szinte biztosan Fede Valverde segíti majd a jobb oldalon a támadásokat, Kylian Mbappét és Vinícius Júniort.

A Bayernben Manuel Neuer felépült, ő fog védeni, ellenben kérdéses Harry Kane egészségi állapota.

Valószínűleg pályára tud lépni, de nincs százszázalékos állapotban. Joshue Kimmich biztos benne, hogy az angol gólkirály ott lesz a kezdő tizenegyben:

„Idén nincsenek sérült játékosaink, ami gyakran megtörtént, amikor itt játszottunk. Nagyon örülünk, hogy most már mindenki csatlakozott hozzánk” – hangsúlyozta.

Azt is mondta: „Az izgalom nyilvánvalóan hatalmas, de őszintének is kell lennünk, és ki kell mondanunk: még nem nyertünk a Bernabéuban – legalábbis amióta itt vagyok. Ez a célunk.”

Legutóbb, két évvel ezelőtt, a müncheni 2–2 után a 88. percben még 1–0-ra vezetett a Bayern a Bernabéuban, Alphonso Davies góljával. Ám Joselu még a rendes játékidőben kétszer is bevette Manuel Neuer kapuját, így a spanyolok jutottak tovább.

2018-ban 2–2-re végeztek, de ezzel is a Madrid jutott tovább. 2014-ben és 2017-ben is a spanyolok jutottak tovább a párharcból.

A Bayern 2012-ben kikapott ugyan 2–1-re a Bernabéuban, de megnyerte a tizenegyespárbajt, akkor jutott legutóbb tovább a párharcból.

A másik árban a lisszaboni Sporting fogadja az Arsenalt.

Meglepő talán, de – bár a fogadóirodák és az elemzők szerint is nagy favorit a londoni csapat – a nem is olyan nagyon távoli múltban szoros csatákat vívtak egymással.

2023 tavaszán mind a két mérkőzés döntetlenre végződött, tizenegyesekkel a portugálok mentek tovább. 2018-ban a csoportkörben találkoztak, a 180 perc alatt egyetlen gól esett, azt az Arsneal szerezte.

Viktor Gyökeres lehet a mostani párharc kulcsfigurája, aki az idény előtt portugál gólkirályként, a Sportingból igazolt az Arsenalhoz. Jó formában van, a legutóbbi három mérkőzése mindegyikén szerzett gólt.

Hasonlóan fontos az „ágyúsok” számára, hogy Declan Rice játszani tudjon. Mikel Arteta csapata az előző két mérkőzését (a Ligakupa-döntőt és az FA-kupa-negyeddöntőt) elveszítette, először kapott ki egymást követő két mérkőzésen a 2025–2026-os idényben.

A Sporting különösen otthon képes veszélyes támadójátékra, a legutóbbi három tétmérkőzése mindegyikén legalább négy gólt szerzett.

J. D. Vance amerikai alelnök Budapestről üzent a brüsszeli bürokratáknak Orbán Viktor miniszterelnökkel közös sajtótájékoztatóján

A Karmelita kolostorban találkozott Orbán Viktor miniszterelnök és rangos vendége, J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke, majd közös sajtótájékoztatót tartottak. J. D. Vance azt mondta: elhozta Donald Trump elnök támogató üzenetét Orbán Viktornak a hétvégi magyarországi választásokra. Az alelnök üzent a „Magyarországot zsaroló és sakkban tartó brüsszeli bürokratáknak" is. Közölte, bárki nyeri a magyar választásokat, együtt fognak működni vele, „de szerintem Viktorék fogják nyerni" – mondta J. D. Vance.
 

Mit jelent J. D. Vance alelnök budapesti látogatása az amerikai–magyar kapcsolatokra nézve?

Budapestre érkezik az amerikai alelnök – itt vannak a legfőbb tudnivalók

Szijjártó Péter: „új aranykor kezdődött Magyarország és az Egyesült Államok között”

Orbán Balázs: mérföldkő J. D. Vance budapesti látogatása

Közlekedési apokalipszis Budapesten – erre kell most figyelni!

Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
Kritikus ponthoz értek az iráni tárgyalások, havi csúcson a forint

Nagyot erősödött a forint a tegnapi nap folyamán, az iráni háborúról érkező hírek hatására. Az euró jegyzése a 385 körüli szintről 382 alá csökkent, míg a dollár árfolyama a 330-as szint felé közelít. A mai nap folyamán a közel-keleti konfliktus mellett az európai szolgáltatószektor beszerzésimenedzser-indexei és az amerikai munkaerőpiaci adatok szabhatnak irányt a devizapiacoknak, de a befektetők már egyre inkább a vasárnap esedékes parlamenti választásokra készülnek.

Egykori csárdából lett lélegzetelállító luxusvilla: elképesztő árat kérnek a magyar tenger ikonikus épületéért

Egykori csárdából lett luxusvilla keresi új tulajdonosát a Balatonnál: eladó a balatonalmádi Villa Aurora.

Israel tells Iranians not to travel by train as Trump threatens to 'demolish' infrastructure

Trump - who has set a deadline of 20:00 on Tuesday (ET) for Iran to reopen the Strait of Hormuz - says "the entire country can be taken out in one night".

