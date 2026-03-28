2026. március 28. szombat
Tóth Alex (b) és a szlovén Timi Max Elsnik a Magyarország - Szlovénia felkészülési labdarúgó-mérkõzésen a Puskás Arénában 2026. március 28-án.
Nyitókép: Vasvári Tamás

Győzelemmel kezdte a magyar labdarúgó-válogatott az évet

Infostart

Schön Szabolcs góljával a magyar válogatott 1–0-ra legyőzte felkészülési mérkőzésen Szlovéniát a Puskás Arénában. Az ETO-ból beválogatott csatárnak ez volt az első gólja a válogatottban.

A magyar csapat kezdő tizenegye: Tóth B. – Bolla B., Orbán, Dárdai M., Kerkez – Tóth A., Schäfer, Vitális – Sallai, Szoboszlai – Lukács D.

A szlovénoké: Vekic – Ratnik, Bijol, Drkusic, Janza – Stojanovic, Gnezda Cerin, Elsnik, Sturm – Vipotnik, Sporar.

A mérkőzést a norvég Rohit Saggi vezeti. Itt van Aleksander Ceferin, az UEFA szlovén elnöke is, Csányi Sándor mellett ül a díszpáholyban.

Az első tíz perc mezőnyjátékot hozott, majd a 12. percben a szlovénoka kapuba találtak, Sturm lőtt a hálóba, Willi Orbán beragadt. Ám les miatt érvénytelenítette a VAR a gólt, egy korábbi szakaszban a labdaűtvételénél lesen volt a vendégek játékosa.

A 17. percben Szoboszlai ívelését Sallai nem érte el.

Eltelt az első félidő első fele, némi eufémiával írhatnánk, hogy idény eleji formát mutat a magyar válogatott, a tény, hogy nem volt még értékelhető támadása.

Kerkez beadása után Sallai kapura pörgette a labdát, Vekic védett.

A félidő utolsó percében Szoboszlai veszélyes szöglete után Vipotniik mentett fejjel.

A második félidőre Osváth Attila és Bárány Donát állt be, lement Bolla és Lukács.

A fordulás utáni első öt percben inkább a szlovénok birtokolták a labdát.

Szoboszlai beadása után Bárány labdáját Vekic nagy bravúrral védte, Sallai elé került a labda, de lövését blokkolták. Utána Sallai csavarását is védte a kapus.

Tóth Balázs bravúrral védett, majd a másik oldalon Szoboszlai nagy helyzetbe hozta Sallait, aki még egy jó cselt is csinált, de aztán a kapu fölé emelt.

Schäfer és Tóth Alex lement, Szűcs Tamás és Redzic beállt.

Néhány percnyi mezőnyjáték után Schön Szabolcs és Nagy Zsolt is beállt.

A 79. percben Osváth beadása után, ha nehezen is, de Schön Szabolcs elé került, aki éppen annyira törte el a labdát, hogy az mindenkit, még a kitűnően védő Vekicet is becsapja, 1–0

Szoboszlai helyett Baráth a magyar csapatban, Willi Orbán a csapatkapitány.

Szlovén mezőnyfölénnyel és egy Tóth-öklözéssel futottak le az utolsó percek.

1-0-ra megnyerte a magyar válogatott az idei első mérkőzését.

