Egyiptom futballkirálya távozik – de ki jön helyette?

Mohamed Szalah húszévesen szerződött Európába, előbb az FC Baselben, majd a Chelsea-ben, aztán a Fiorentinában és az AS Romában futballozott. Nem rosszul, de nem kiugró sikerekkel. Amikor 2017-ben 36,5 millió fontért – és némi eredményességi jutalékért – megvette a Liverpool, Angliában kevesen értették, miért kell a Vörösöknek – másutt Európában pedig alig érte el az futballrajongók ingerküszöbét a tranzakció.

Pedig Szalah kifejezetten jól játszott a Serie A-ban, a Romában két idény alatt 29 bajnoki gólt szerzett. De azért hogy klubrekordot jelentő összeget fizessen érte a Liverpool? Mo Szalah egy év alatt a Premier League legfényesebb csillagai közé emelkedett. A bemutatkozó idényében 42 mérkőzésen 44 gólt szerzett, mind a játékostársak, mind a futballszakírók szerint ő lett a szezonban a Premier League legjobb játékosa. A kijevi BL-döntőbe vezette a Liverpoolt, s ha nincs a mérkőzés elején Sergio Ramos brutális „levadászós” szerelése – meg nincsenek a kapus Karius gyermeteg hibái –, talán már akkor megnyeri a királykategóriát a Vörösökkel. A sérülés miatt nem csak a BL-döntőből volt kénytelen kiszállni, de még a nyári világbajnokságon sem volt teljes értékű harcos.

Utóbbi lehetőséget azóta sem adta vissza neki az élet, ellenben immár Puskás-díjasként is 2019-ben megnyerte a Liverpoollal a Bajnokok Ligáját.

Akkor még Sadio Mané és Roberto Firmino volt a két csatártársa, a másik csúcsidényében már Darwin Núnez és Luis Diaz.

A kettő között megnyerte az FA-kupát, a Ligakupát, az FA Community Shieldet, az UEFA Szuperkupát és a (régi) FIFA Klubvilágbajnokságot is. A 2024–2025-ös szezonban megszerezte a második bajnoki címét a Liverpoollal, miközben megdöntötte a 38 mérkőzéses Premier League-szezonban szerzett gólok rekordját. 2023-ban a Liverpool valaha volt legjobb góllövője lett a Premier League történetében, és ő lett az ötödik játékos, aki 200 gólt szerzett a klubnál. 2025-ben a Liverpool történetének harmadik legtöbb gólt szerző játékosává lépett elő Roger Hunt és Ian Rush mögött.

A Premier League történetében a legtöbb gólt szerző külföldi futballista, hiszen az örökranglistán csak Alan Shearer, Harry Kane és Wayne Rooney előzi meg. (Az első három külföldi: Szalah, Agüero és Henry…)

Egy évvel ezelőtt, 33 évesen kétéves szerződést kötött a Liverpoollal, mégis igazából senki sem értetlenkedik, hogy a kontraktus időtartamának felénél távozik. Szerepük van ebben az elmúlt félév belső vitáinak? Nehéz lenne azt állítani, hogy nem.

A BBC összefoglalta az eseménysort: decemberben Szalahot leültették a kispadra – majd teljesen kihagyták a keretből – a Leedsben adott vegyes zónás interjúja után, ahol azt állította, hogy megromlott a kapcsolata Slottal, és hogy valaki a klubnál azt akarja, hogy távozzon.

Az egyiptomi csatárhoz közel állók azt mondják, hogy elégedetlensége akkor kezdődött, amikor októberben a Bajnokok Ligája-mérkőzésen az Eintracht Frankfurt ellen nem kezdett, amikor egyébként a Liverpool 5–1-re nyert. Szalahnak ez nem tetszett, ő úgy vélte, hogy tett annyit a klubért, hogy minden Premier League- és Bajnokok Ligája-mérkőzésen kezdőként lépjen pályára.

Nem emésztette meg, hogy miután a Liverpool a nyáron 450 millió fontért új játékosokat vásárolt, köztük Alexander Isakot, Florian Wirtzet és Hugo Ekitikét, immár nem rá vagy nem egyedül rá épül a csapat támadójátéka. Ez is az oka, hogy az előző idényben 52 mérkőzésen 34, a mostaniban eddig 25 meccsen tíz gólt szerzett.

Egy biztos: a Liverpool XXI. századi történetének legjobb és legfontosabb külföldi játékosa távozik a nyáron, akivel egyébként a csapat magyarjai, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos kifejezetten jó barátságban vannak.

Talán ennél is fontosabb, hogy egyelőre nem látszik, ki pótolhatná az egyiptomit. Azt a játékost, aki az eddigi összes lezárt liverpooli idényében házi gólkirály tudott lenni. Aki eddig 435 mérkőzésen 255 gólt szerzett a Liverpoolban.