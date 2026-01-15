Dübörög a kézilabda Eb, zajlanak a csoportkörök – sport a tévében

A január 15-i, csütörtöki élő sportközvetítések a hazai televíziókban:
M4 Sport
17.50: Kézilabda, férfi Európa-bajnokság, Herning, csoportkör, Spanyolország-Szerbia
20.15: Kézilabda, férfi Európa-bajnokság, Herning, csoportkör, Németország-Ausztria
Duna World
17.50: Futsal, felkészülési mérkőzés, Magyarország-Szerbia
Sport 1
17.00: Darts, Bahrein Masters, 1. nap
23.00: Jégkorong, női U18-as világbajnokság, Kanada, negyeddöntő
Sport 2
13.45: Lóverseny, Kincsem+ Tuti
21.00: Labdarúgás, spanyol Király Kupa, nyolcaddöntő, Racing Santander-Barcelona
Eurosport 1
14.00 és 20.00: Sznúker, London Masters, negyeddöntő
Eurosport 2
14.15: Sílövészet, világkupa, Ruhpolding, férfi váltó
15.45 és 19.55: Műkorcsolya és jégtánc Európa-bajnokság, Sheffield, rövidprogram és kűr
Arena 4
20.30: Labdarúgás, német bajnokság, Augsburg-Union Berlin
Match 4
18.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Hellas Verona-Bologna
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Como-AC Milan