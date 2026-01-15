Dübörög a kézilabda Eb, zajlanak a csoportkörök – sport a tévében

Hatalmas előrelépésnek számít, hogy az uniós kétharmados többség végül megszavazta a dél-amerikai Mercosur-blokkal való szabadkereskedelmi egyezményt, azonban a gazdák miatt aggódó államok úgy látszik, nem adják fel, és mindent elkövetnek, hogy megnehezítsék a megállapodás végrehajtását. Úgy fest, hogy először az Európai Parlament berkein belül igyekeznek majd elodázni a vámcsökkentések aktiválását, és ha ez nem megy, tagállami segítséghez folyamodnak. Eközben persze az Ursula von der Leyen által vezetett Bizottság is ténykedett, hogy az EP áldása nélkül is tovább haladhasson a munka.