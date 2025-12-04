ARÉNA - PODCASTOK
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa (b) és Arne Slot vezetõedzõ (k) az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság Liverpool-Everton mérkõzésének végén a liverpooli Anfiled Raod-i Stadionban 2025. szeptember 20-án. A Liverpool 2-1-re gyõzött.
Nyitókép: MTI/AP/Rui Vieira

Most akkor mi lesz Arne Slottal?

Infostart

Ismét győzelem nélkül maradt a Liverpool a Premier League-ben, szerda este 1–1-re végzett a Sunderlanddel. Valójában a tabellán is jobban álló vendégek álltak közelebb a győzelemhez. Virgil van Dijk hibája utána sokáig előnybe játszottak, majd a 94. percben, döntetlennél, óriási esélyük volt megnyerni a meccset.

Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést, ahogyan a korábbi hetekben is, ismét több poszton is felbukkant a 90 perc alatt. A BBC, a Liverpool Echo és a This is Anfield osztályzatai alapján is a csapat legjobbjai közé tartozott, de a tízes skálán hatosnál jobbat ő sem kapott egyik orgánumnál sem. Kerkez Milos az utolsó percekre szállt be, balszerencséje volt, benne akadt el Virgil van Dijk talán gólba tartó labdája.

Arne Slot ismét a kispadra ültette Mohamed Szalahot, de abból, ami működött a hétvégén, a West Ham United ellen, most semmi sem maradt – talán azt leszámítva, hogy Florian Wirtz is, Szoboszlai Dominikhoz hasonlóan, a jobbak között volt. Az egyenlítő gólnál az ő lövését követően pattant be Nordi Mukiele lábára a saját kapujába a labda.

A Liverpool elszántan támadott a győztes gólért az utolsó percekben, de a Fekete Macskák cserecsatára, Isidor egyedül vihette végig a teljes félpályán a labdát, miután a Vörösök két középső védője is támadott. A haiti válogatott futballista (vélhetően látjuk majd a világbajnokságon is) elvitte a labdát Alisson Becker mellett, kapura is tudta lőni, de a visszavágtázó Federico Chiesa a gólvonal előtt menteni tudott. Akad olyan portál, amely szerint az olasz csatárt ez a megmozdulása a Liverpool legjobb játékosává emelte a szerdai teljesítményeket tekintve.

A bajnoki címvédő játékosai közül ezúttal is a két középső védő, Ibrahima Konaté és Virgil van Dijk kapta a legtöbb kritikát, a csapatkapitány formahanyatlását külön is elemzi a BBC, a költői „Uralkodói énjének árnyéka” címmel. Kiemeli, hogy a bajnoki címnyerés idényének két legjobbja, a 33 éves Mohamed Szalah és a 34 éves Virgil van Dijk nagyvonalú kétéves szerződést kapott a klubtól tavasszal, s akkor ezt senki sem kifogásolta a klubnál.

Valóban így van, mint ahogyan szinte senki sem mondta volna meg bő félévvel ezelőtt, hogy az akkori keretből éppen e két pillér kapja majd a legtöbb kritikát 2025 őszén. „A Liverpool védekezése sebezhető, amióta Arne Slot vezetőedző és a klub 450 millió fontos bevásárlással megerősítette a keretet. Ez az erősítés eddig közel sem hozta be az árát. Ráadásul

Van Dijk kezdi elveszíteni azt a legyőzhetetlenséget, amely a 2018. januári 75 millió fontos átigazolása óta jellemezte” – írta a BBC, amely fel is sorolt néhányat a holland védő kirívó őszi hibáiból. ezek között volt a mostani labdaeladása a Sunderland ellen, amiből aztán megszületett a vendégek gólja. A korábbi Liverpool-legenda, Jamie Redknapp összefoglalása: „Virgil van Dijk az előző szezonban nem hibázott. Minden meccsen fölényes volt, de most hibákat követ el, mintha nem is önmaga lenne.”

A Liverpoolnak nem csak a védekezésben támadnak gondjai. A legtöbb csapat, különösen az Anfield Roadon, tömören, a területet leszűkítve védekezik ellene, s ez nem ízlik a Vörösöknek. Az előző (tehát a bajnoki címmel zárt) idényben 86 gólt szerzett a Liverpool a 38 mérkőzésen, 14-gyel többet, mint bármelyik riválisa.

Most, 14 forduló után, 21 góllal hatodik, négyes holtversenyben, azaz a mezőny kevesebb mint fele szerzett csak kevesebb gólt nála. Az előző Premier League-idény legeredményesebb két játékosa Mohamed Szalah és az akkor még a Newcastle-ben játszó Alexandr Isac voltak, összesen 52 gólt szerezve. Most, túl a bajnokság egyharmadán, ketten együtt öt gólnál tartanak. (Az igazságosság kedvéért: Szalah így a legeredményesebb liverpooli, Cody Gakpóval holtversenyben. Mindössze ők ketten négygólosok, Hugo Ekitiké és Ryan Gravenberch állnak három-három góllal.) Az egyiptomi csatár egyébként december 15-én elutazik az Afrikai Nemzetek Kupájára, csapata szereplésétől függően két-három-négy héten keresztül hiányzik majd klubjából.

A mostani bajnoki idény első döntetlenje után is bizonytalanná válhat Arne Slot helyzete. A legutóbbi hírek szerint a klub vezetősége ultimátumot adott neki, újabb pontvesztések esetén nem maradhat. Vesztett pontokat a Liverpool. Ettől még egyáltalán nem biztos, hogy mennie kell. Az elmúlt 30 évben mindössze kétszer váltott edzőt a klub vezérkara idény közben.

