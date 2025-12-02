Eb-érmeket szerezhetnek az úszóink – sport a tévében

M4 Sport
10.00: Úszás, rövidpályás Európa-bajnokság, Lublin, előfutamok
15.30, 17.45, 20.15: Kézilabda, női világbajnokság, középdöntők
Duna World
18.55: Úszás, rövidpályás Európa-bajnokság, Lublin, elődöntők, döntők
20.30: Vízilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportmérkőzés, FTC-Telekom - AN Brescia
Sport 1
18.30: Kézilabda, férfi Európa-liga, csoportkör, Flensburg-Bidasoa
20.30: Kézilabda, férfi Európa-liga, csoportkör, Karlskrona - FTC-Green Collect
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
17.45: Labdarúgás, Német Kupa, nyolcaddöntő, Mönchengladbach-St. Pauli
20.45: Labdarúgás, Német Kupa, nyolcaddöntő, Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen
Eurosport 1
13.45, 19.45: Sznúker, Egyesült Királyság bajnoksága, 1. forduló
Eurosport 2
15.15: Sílövészet, világkupa, nők, egyéni, Östersund
Spíler 1
21.05: Labdarúgás, angol bajnokság, Newcastle United-Tottenham Hotspur
Spíler 2
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, FC Barcelona-Atlético Madrid
Arena 4
21.00: Labdarúgás, Olasz Kupa, Juventus-Udinese
Match 4
20.30: Labdarúgás, angol bajnokság, Fulham-Manchester City