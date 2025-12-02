Eb-érmeket szerezhetnek az úszóink – sport a tévében

A Liman térségében harcoló ukrán katonák az elmúlt időszakban azt tapasztalták, hogy egyre több orosz katona érkezik védőfelszerelés nélkül. A jelenség a beszámolók alapján rendszerszintűvé vált, és már nem csak "büntetésből" küldik így a gyalogságot - írja a The Telegraph helyszíni források alapján.