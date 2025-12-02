ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 2. kedd
Young female competitive swimmers racing in outdoor pool overhead view
Nyitókép: Thomas Barwick/Getty Images

Eb-érmeket szerezhetnek az úszóink – sport a tévében

Infostart / MTI

Elkezdődik a rövidpályás úszó Európa-bajnokság Lublinban. Az FTC a férfi vízilaba-BL-ben, és a férfi kézilabda EL-ben is érdekelt kedden. A futballrajongók a Barcelona–Atlético Madrid összecsapáson kívül német, angol, olasz kupamérkőzéseket is láthatnak élőben a sportcsatornákon.

M4 Sport

10.00: Úszás, rövidpályás Európa-bajnokság, Lublin, előfutamok

15.30, 17.45, 20.15: Kézilabda, női világbajnokság, középdöntők

Duna World

18.55: Úszás, rövidpályás Európa-bajnokság, Lublin, elődöntők, döntők

20.30: Vízilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportmérkőzés, FTC-Telekom - AN Brescia

Sport 1

18.30: Kézilabda, férfi Európa-liga, csoportkör, Flensburg-Bidasoa

20.30: Kézilabda, férfi Európa-liga, csoportkör, Karlskrona - FTC-Green Collect

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

17.45: Labdarúgás, Német Kupa, nyolcaddöntő, Mönchengladbach-St. Pauli

20.45: Labdarúgás, Német Kupa, nyolcaddöntő, Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen

Eurosport 1

13.45, 19.45: Sznúker, Egyesült Királyság bajnoksága, 1. forduló

Eurosport 2

15.15: Sílövészet, világkupa, nők, egyéni, Östersund

Spíler 1

21.05: Labdarúgás, angol bajnokság, Newcastle United-Tottenham Hotspur

Spíler 2

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, FC Barcelona-Atlético Madrid

Arena 4

21.00: Labdarúgás, Olasz Kupa, Juventus-Udinese

Match 4

20.30: Labdarúgás, angol bajnokság, Fulham-Manchester City

