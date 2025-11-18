ARÉNA - PODCASTOK
burning flaming torch over cloudy sky.
Nyitókép: imagedepotpro/Getty Images

Véglegesítették az olimpiai lángváltó útvonalát

Infostart / MTI

A februári milánói-cortinai téli olimpia lángjával Olaszország szerte 10 001-en futnak majd.

A játékok honlapja szerint a váltó hatvan olasz várost, több mint háromszáz települést és hatvan UNESCO-helyszínt érint 12 ezer kilométer alatt.

Az olimpiai lángot a tervek szerint jövő szerdán gyújtják meg a játékok bölcsőjében, a görögországi Olümpiában. Ezt követően a fáklya útba ejti az első modernkori ötkarikás helyszínt, az athéni Panathenik Stadiont.

Itt december 4-én a Görög Olimpiai Bizottság szimbolikusan átadja az olasz szervezőknek, akik Rómába szállítják.

Az olasz út a fővárosból, a történelmi Stadio dei Marmiból indul. Innen olyan híres helyeket érint, mint Toszkána, Szardínia, Szicília vagy Pompei, mielőtt a karácsonyt Nápolyban, a szilvesztert pedig Bariban töltené. Az olimpiai tűz elhalad többek között Rómában a Colosseumnál és a Trevi-kútnál, a velencei Canal Grandénél és az Alpok egyik legmagasabb csúcsánál, a 4554 méteres Punta Gnifettinél is.

A láng január 26-án érkezik Cortina d'Ampezzóba, pontosan 70 évvel az 1956-os cortinai téli olimpia megnyitója után. A váltó február 5-én, egy nappal a téli olimpia megnyitója előtt érkezik meg Milánóba. A fáklyát hírességek is viszik majd. Például Francesco Bagnaia kétszeres MotoGP-világbajnok, Flavia Pennetta teniszező, vagy Dario Pivirotto, aki az 1956-os cortinai és a 2006-os torinói olimpián is vitte már. A fáklyavivők fehér egyenruhát viselnek, amelynek piros és sárga mintája az olimpiai lángra utal.

Az olimpiát február 6. és 22. között rendezik.

