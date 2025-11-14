Több mint 200 magyar sportvezető szurkolt együtt Szoboszlaiéknak

Az év végéhez közeledve a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkársága harmadik éve tart kétnapos sportvezetői találkozót – tájékoztatta az államtitkárság pénteken az MTI-t.

„A sportirányításban a kezdetektől fontos célunk a közvetlen kapcsolattartás a sportélet képviselőivel, ezért félévente személyes találkozókon számolunk be a legfontosabb eredményekről és a következő időszak feladatairól. Nagy öröm és büszkeség, hogy 250 hazai sportvezető elfogadta a meghívásunkat, nagyon fontos, hogy együtt tudjunk gondolkodni a magyar sportról.

Ez az összefogás, amely jelen van a hazai sportéletben, lehet a mi igazi erőnk, amivel a kitűzött célokat elérhetjük.

Felejthetetlen élményt jelentett, hogy az első nap végén közösen szurkoltunk a magyar labdarúgó-válogatottnak” – emelte ki Schmidt Ádám.

A nap első felében az államtitkári tájékoztatón az élsportot illetően a Los Angeles-i olimpiára való felkészülés és az ennek támogatására életre hívott LA10 Program állt a középpontban.

„Örömmel számolhattam be arról, hogy a programnak köszönhetően megújítottuk a keretorvosi rendszert és olyan területeken tettünk előrelépéseket, mint például a labordiagnosztikai vizsgálatok, a különböző mérések, valamint a sportolói biztosítás. Minden intézkedésünk azt a célt szolgálja, hogy legkiválóbb sportolóink a legjobb háttértámogatással készülhessenek a megmérettetésekre” – tette hozzá az államtitkár.

Schmidt Ádám beszámolt arról is, hogy a jelenlegi sportirányítás első támogatási évéhez, 2023-hoz képest 2026-ra a sportköztestületek, a szövetségek, az egyesületek és az edzők éves támogatását is jelentősen növelni tudták. A közösségi sport fejlesztésében fontos mérföldkő, hogy a Sportoló Nemzet Program már több mint 60 ezer klubtaggal büszkélkedhet, ősszel pedig a sportállamtitkárság kezdeményezésére az idei tanévet a Sportoló Nemzet Tanévének nyilvánították. Ennek keretében többek között jelenlegi és korábbi klasszis sportolók látogatnak el az iskolákba, hogy közös sportolással és beszélgetéssel motiváljanak minél több fiatalt a rendszeres mozgásra.

„Óriási élmény látni a gyerekek boldogságát, amikor együtt sportolhatnak olyan példaképekkel, mint Jónyer István vagy Berki Krisztián.

A Sportoló Nemzet Tanévvel pontosan ez volt a célunk, hogy a diákoknak átadjuk a sport örömét és megmutassuk nekik azt a fantasztikus közösséget, amely a sportcsaládban várja őket” – hangsúlyozta Schmidt Ádám.

A kétnapos eseményen a hazai sportvezetők részéről előadást tartott Fürjes Balázs, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja, Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke, illetve Baji Balázs, a Sportintézet főigazgatója. Emellett a résztvevők megismerkedhettek a sporttal kapcsolatos tudományterületek legújabb vívmányaival is. Topál József a kognitív képességfelmérésről, András Krisztina a kormányzati sportstratégia gazdasági és társadalmi hasznosságáról, Dávid-Barrett Tamás a vezetői döntéseket támogató új technológiákról, Schwab Richárd a testi és mentális egyensúly, illetve a microbiom kapcsolatáról, míg Aczél Petra a jövőképes sportkommunikációról adott elő.