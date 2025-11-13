Faragó Tamás az új olimpiai lebonyolításról: a nézők nyernek, eltűnnek az érdektelen meccsek

A Ferencváros 41 gólt hozó meccsen 26–15-re legyőzte a montenegrói Primorac Kotort, míg a Vasas 13–10-re kikapott a horvát Mladost Zagrebtől a férfi vízilabda Bajnokok Ligája csoportkörének harmadik fordulójában. A zöld-fehérek százszázalékos teljesítménnyel vezetik a csoportjukat, a Vasas viszont pont nélkül utolsó a kvartettjében.

Faragó Tamás az InfoRádióban úgy fogalmazott, a vízilabda sportág az új szabályok bevezetésével egyértelműen előrelépett, jobb és izgalmasabb lett a játék, amit úgy tűnik, a nézők is egyre inkább értékelnek. Mint mondta, sokan elismerik, ha jól védekezik egy csapat vagy bravúrokat mutat be egy kapus, de a többség sok gólt és látványos támadásokat szeretne látni, és erre jó példa volt az FTC legutóbbi BL-meccse.

Nyéki Balázs bő kerettel számolhat, tudja forgatni, ha kell pihentetni a játékosait. A Nemzet Sportolója kiemelte, hogy a négy, jó kvalitásokkal rendelkező idegenlégiós (Dusan Mandics, Sztilianosz Argiropulosz, Edoardo Di Somma, Miguel De Toro) mellett kilenc magyar válogatott tagja az FTC keretének, ráadásul az utánpótlás-csapatai is nagyon erősek, így lehet honnan meríteni, mert bármikor berobbanhatnak újabb tehetségek. Úgy véli, ez nagy lehetőség, nemcsak a Ferencvárosnak, hanem a magyar vízilabdának is.

Az FTC ott folytatta, ahol az előző szezon végén abbahagyta, vagyis sorra nyeri a mérkőzéseit mind itthon, mind a nemzetközi porondon. Faragó Tamás ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy hosszú a szezon, több trófeát – a Magyar Kupát és az Európai Szuperkupát leszámítva – pedig majd csak jövő tavasszal lehet megnyerni. Visszautalt arra a korábbi kijelentésére, és egyben megerősítette, hogy „a Ferencváros az új Pro Recco”, és ennek megfelelően Nyéki Balázs csapata „abszolút esélyes” a BL-győzelemre, de hozzátette, hogy biztosan lesznek kihívói, olyan erős és sokat fejlődő csapatok, amelyek ugyancsak a végső elsőségre törekednek, köztük a már említett Pro Recco vagy az Olympiakosz.

A Vasas ismét vereséget szenvedett: ezúttal három góllal kapott ki Szlobodan Nikics csapata a Mladost Zagrebtől a Komjádi uszodában. Faragó Tamás úgy véli, a Vasas esetében már az is szép eredmény, hogy egyáltalán a Bajnokok Ligája csoportkörében szerepel, mert az említett klubokhoz képest sokkal szerényebb játékoskerete van. Mint fogalmazott, a Vasas helytállt nemcsak a Mladost ellen, hanem korábban a Radnicski (16–17) és az Olympiakosz (5–15) ellen is. A BL-meccseiken is azt látta, hogy küzdenek, és ami a legfontosabb: sok tanulsággal jár minden egyes összecsapás, mert „mindegyik egy nagy próbatétel”. Hátravan még három mérkőzés a csoportkörből, a korábbi szövetségi kapitány pedig bízik benne, hogy a Vasas játékosai „egyre jobban belelendülnek majd”, talán sikerül győzniük is, és akkor el lehetne mondani, hogy méltó módon szerepeltek a legrangosabb európai kupasorozatban.

Az amerikaiak meglépték, amit eddig más nem vállalt be

A következő hetek még a klubszezonról szólnak, alig két hónap múlva, január 10-én azonban kezdődik a belgrádi Európa-bajnokság, ráadásul csütörtökön nyilvánosságra hozták, hogy a 2028-as Los Angeles-i olimpián teljesen más lesz a lebonyolítás, mint a korábbi játékokon. Az egyik legfőbb változás, hogy az eddigi 16 helyett csak 11 játéknap lesz, továbbá három négyes csoportba sorsolják a válogatottakat.

A csoportkör tehát három fordulóból áll majd, ráadásul a vízilabdázók – a futballhoz hasonlóan – már a megnyitó előtt két nappal, 2028. július 12-én elkezdik a szereplésüket. Az egyesen kieséses szakaszba a csoportok első és második helyezettjei mellett a két legjobb csoportharmadik jut tovább. Faragó Tamás szerint az amerikai szervezők jól döntöttek, és

minden bizonnyal felismerték, hogy a kéthetes vízilabda világversenyeken az első hét „mindig érdektelen”.

Mint fogalmazott, a csapatok többsége az adott torna elején „nekiáll cselezni, és nem tudni, mit akarnak a végén”. Általában a formaidőzítést a második hétre lövik be.

Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok szerint ezzel a lebonyolítással az első pillanattól az utolsóig élesek lesznek az olimpiai meccsek. „Mind a hat mérkőzést a lehető legmagasabb hőfokon és tudással kell lejátszani, ami a nézők szempontjából mindenképpen jó lesz” – összegzett a Nemzet Sportolója.