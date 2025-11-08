Mérkőzésen lett rosszul és meghalt a Pick Szeged technikai vezetője

A magyar félnek sikerült elérnie Washingtonban, hogy mind a gáz-, mind az olajvásárlások esetében mentesüljünk amerikai szankciók alól. Ez a legfőbb eredménye a Donald Trump és Orbán Viktor vezetésével folytatott tárgyalásoknak, ugyanakkor ellentmondásos információk vannak arról, hogy a felmentés egy évre szól, vagy időkorlát nélküli. Szijjártó Péter ezzel kapcsolatban szombat délután külön videóban üzent. Emellett több más energetikai területen születtek egyezségek, és továbbiakról várhatók bejelentések a közeljövőben. Egy dollár swap-vonal felállíátásról is szó lehet. A Trump-Orbán csúcs fejleményeit itt követjük nyomon.