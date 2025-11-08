ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Forrás: Pexels.com

Mérkőzésen lett rosszul és meghalt a Pick Szeged technikai vezetője

Infostart

Dobozi Iván 37 éve dolgozott a klubnál.

A szombat délutáni Szeged–Veszprém-rangadó során a Pick Arénában hirtelen rosszullét következtében elhunyt Dobozi Iván, az OTP Bank-Pick Szeged férfi-kézilabdaklub technikai vezetője.

A 68 éves korában elhunyt Dobozi 37 éve dolgozott az egyesületnél.

A rangadót 32–31-re a Veszprém nyerte – a vendégcsapat óriásit hajrázott a meccsen, az utolsó negyedórában hatgólos hátrányából varázsolt győzelmet –, amelynek sportigazgatója, a szegedi nevelésű Nagy László a lefújás után a pályán sportszerűen figyelmeztette a bakonyi klub játékosait, hogy a történtek miatt ne ünnepeljenek.

Vasárnap délelőtt 10 órától gyertyagyújtással búcsúznak Dobozi Ivántól a Pick Aréna főbejáratánál.

Mérkőzésen lett rosszul és meghalt a Pick Szeged technikai vezetője

2025. november 8. 16:50
