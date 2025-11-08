Mérkőzésen lett rosszul és meghalt a Pick Szeged technikai vezetője

A szombat délutáni Szeged–Veszprém-rangadó során a Pick Arénában hirtelen rosszullét következtében elhunyt Dobozi Iván, az OTP Bank-Pick Szeged férfi-kézilabdaklub technikai vezetője.
A 68 éves korában elhunyt Dobozi 37 éve dolgozott az egyesületnél.
A rangadót 32–31-re a Veszprém nyerte – a vendégcsapat óriásit hajrázott a meccsen, az utolsó negyedórában hatgólos hátrányából varázsolt győzelmet –, amelynek sportigazgatója, a szegedi nevelésű Nagy László a lefújás után a pályán sportszerűen figyelmeztette a bakonyi klub játékosait, hogy a történtek miatt ne ünnepeljenek.
Vasárnap délelőtt 10 órától gyertyagyújtással búcsúznak Dobozi Ivántól a Pick Aréna főbejáratánál.