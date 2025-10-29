ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 29. szerda
burning flaming torch over cloudy sky.
Nyitókép: imagedepotpro/Getty Images

Gyulay Zsolt: 17-19 kvótával számolunk a milánói olimpián

Infostart / MTI

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke azt mondta: úgy számolnak, hogy 17-19 magyar induló lehet a száz nap múlva rajtoló milánói-cortinai téli játékokon.

"Mindent megteszünk, hogy a kijutott sportolók a legjobb kiszolgálást kapják. Január közepén a MOB közgyűlése hagyja jóvá a csapat összetételét és ott lesz az eskütétel is" - fogalmazott a MOB elsőszámú vezetője, aki a szerdai sajtótájékoztatón felidézte, hogy 1956-ban már rendeztek téli olimpiát Cortina d'Ampezzóban, akkor a magyar csapat műkorcsolyában a Nagy Marianna, Nagy László páros révén egy bronzérmet nyert. Megjegyezte, akkor alig több mint harminc ország 821 versenyzője indult, most viszont nagyjából 90 nemzet 2900 sportolója lesz ott Olaszországban, ahol három központ öt városában lesznek a versenyek, így a helyszínek között akár négy-ötórás autóútra is szükség lehet.

Gyulay Zsolt a jelen lévő sportolók közül külön gratulált Jászapáti Petrának a kitartásához és hogy térdsérülése ellenére folyamatosan a csapat mellett van. Az 500 méteren idén Európa-bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó ugyan lemarad a játékokról, de az olimpia egyik főszponzorának, a Visának a nagykövete lett. Az erről szóló megállapodást most írta alá Sármay Bencével, a Visa Magyarország vezetőjével.

"Kim Minszok éremesélyes nagypályás gyorskorcsolyában, akárcsak műkorcsolyában a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei páros"

- mondta a sportágak helyzetértékelésénél Kósa Lajos, a Magyar Országos Korcsolya Szövetség elnöke, aki utóbbi duóval kapcsolatban megjegyezte, a mezőny első fele rendkívül sűrű, bárki nyerhet. Hozzátette, a rövidpályás gyorskorcsolyázók kvalifikációja november végén zárul, míg műkorcsolyában a jégtáncosoknál a második tartalék hely a magyaroké.

A vegyes váltóval olimpiai bronzérmes rövidpályás gyorskorcsolyázó Kónya Zsófia elárulta, a két montreali világkupa és a két európai között most mini alapozás zajlik. Számára nagyon kevésnek tűnik a láng fellobbanásáig hátralévő száz nap, de most csak azzal foglalkozik, hogy a női váltó a legjobbját nélkülözve is kijusson.

"Szakmailag nagyon jól állunk, a pekingi egy-egy után most két-két kvótánk van sífutásban. - mondta Petráhn Barbara, a Magyar Síszövetség főtitkára, aki szerint síkrosszban van még esély plusz indulási jogra. - A hatvanon belüli helyezés tisztes helytállást jelentene, de Kónya Ádám akár ötvenen belül is végezhet. Alpesisíben egy-egy kvótánk lesz, a nőknél Tóth Zita indulása szinte biztos, a férfiaknál még nem dőlt el, jelenleg Úry Bálint tart legelőrébb".

Tóth Zita saját bevallása szerint már számolja vissza a napokat,

a felkészülése pedig jól sikerült, mert sose síelt ennyit nyáron, mint idén. A harmadik olimpiájára készülő Kónya Ádám arról beszélt, a játékok előtt sűrű lesz a szezon, sok lesz az utazás, az olimpia előtt pedig kell majd egy kis pihenő.

Bécsy Balázs, a Magyar Snowboard Szövetség elnöke kifejtette, a Pekingben is szerepelt Kozubach Kamilla, valamint Brunner Blanca van harcban az indulási jog megszerzéséért, míg a hazai curling szövetség elnöke, Pomázi Gyula arról számolt be, hogy Joó Linda és Kárász Raul december közepén vesz részt az olimpiai selejtezőn, amelyen 16-ból két duó jut majd ki a játékokra.

A kettős férfi tagja szerint nehéz, de nem lehetetlen a részvétel kiharcolása, elsősorban azon múlik majd, hogy mennyire tudnak higgadtak maradni. Társa úgy vélte, ha most nem sikerülne kijutniuk, négy év múlva már bárkinek komoly ellenfelei lehetnek majd.

Gyulay Zsolt: 17-19 kvótával számolunk a milánói olimpián

téli olimpia

gyulai zsolt

milánó-cortina 2026

24 ÓRA
