Megmutatták a magyar lányok, hogyan is kell

Az öt nap alatt három találkozót játszó Mosonmagyaróvár pénteken saját közönsége előtt 31-17-re verte görög riválisát. A tizennégy gólos különbség miatt formalitásnak tűnő visszavágón vasárnap déltől is az UFM Arénában találkoztak a felek, ezúttal hivatalosan a görög alakulat volt a pályaválasztó.

Tóth Eszterre sérülés miatt ezúttal sem számíthatott a mosonmagyaróváriak montenegrói vezetőedzője, Dragan Adzic.

Pontatlan támadójátékkal indult a találkozó mindkét fél részéről, tíz perc elteltével 5-2-re vezetett a hivatalosan vendég magyar együttes. A Mosonmagyaróvár az első félidő zömében négy-ötgólos előnyben volt, irányította a játékot, a vezetőedző pedig sokat forgatta csapatát és több felállást is kipróbált. A 26. percben a mosonmagyaróvári Andrijana Tatar maradt lent egy ütközés után, a combját fájlalta, majd letámogatták a pályáról.

A szünet után visszaesett a görög csapat védekezése, miképp a közönség lelkesedése és a hangulat is alábbhagyott. A második félidő elejét 3-0-s sorozattal (10-19) kezdő Mosonmagyaróvár könnyedén és gyors egymásutánban szerezte a találatokat, miközben a Ioniasz támadásait lassan és körülményesen vezette. A Mosonmagyaróvár a 42. percre alakította ki a tízgólos különbséget (13-23). Noha a végjátékban a magyar klub már láthatóan visszafogta a tempót, így is növelni tudta a különbséget és kifejezetten látványos gólt is szerzett. Végül 13 találattal kerekedett felül ezen a találkozón, a párharc kötelező megnyerését pedig kettős győzelemmel abszolválta.

A mérkőzésen Tóth Gabriella hétszer, Kukely Anna ötször volt eredményes, Csatlós Csenge hét lövést védett. Görög részről Lamprini Cakalu nyolcszor talált be.

A Mosonmagyaróvárnak eredetileg két fordulón kellett volna túljutnia a selejtezőben a csoportkörig, ám az Európa-bajnoki bronzérmes Faluvégi Dorottya csapata, a HB Ludwigsburg csődje nyomán több változás történt: a német bajnoki címvédő helyét a Sola HK vette át a Bajnokok Ligájában, utóbbit pedig egy másik norvég együttes, a Tertnes Bergen helyettesíti az EL-főtáblán. Így a Mosonmagyaróvár a Nea Ioniasz elleni párharc megnyerésével egyből a csoportkörbe került, sorozatban az ötödik kiírásban.

A másik magyar El-csapat, a MOL Esztergom a csoportkörbe jutást a szerb bajnok Crvena zvezda ellen harcolhatja ki. Az első meccset november 8-án vagy 9-én rendezik Esztergomban, a visszavágót pedig egy héttel később Belgrádban.