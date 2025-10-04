Hiába vezetett a félidőben a Zalaegerszeg Nyíregyházán

A Nyíregyháza hazai pályán 3-1-re legyőzte a Zalaegerszegi TE csapatát a labdarúgó Fizz Liga kilencedik fordulójának szombati játéknapján. A meccs előtt még sereghajtó nyírségi együttes sorozatban négy nyeretlen bajnoki után diadalmaskodott ismét, míg a most utolsó helyre csúszó ZTE változatlanul idegenbeli siker nélkül áll.

Ami a meccs részleteit illeti, az első félidőben nagyjából eseménytelen 20 perc után éledezni látszott a hazai együttes, elsősorban a sokszor helyzetbe kerülő Edomwonyi révén. A légiósnak azonban nem sikerült betalálnia egyik lehetőségéből sem, igaz, egyszer a gólvonalról mentett Bodnár. A kihagyott helyzetek megbosszulták magukat, az addig jóformán említésre méltó gólszerzési esély nélkül futballozó Zalaegerszeg ugyanis a félidő hajrájában Daniel Lima közeli találatával előnybe került. A gólt a brazil támadó provokatív gólörömmel ünnepelte, ezért sárga lapot kapott, az indulatok pedig kissé elszabadultak, de közvetlenül a szünet előtt a játékvezető igyekezett megfékezni a labdarúgók agresszivitását.

Fordulás után szinte azonnal egyenlíteni tudott a Nyíregyháza, kihasználva a vendég védők nem megfelelő felszabadítását egy szöglet után. Katona Bálint találata után támadásban maradt a hazai csapat és alig negyedóra elteltével Edomwonyi lefejelt labdáját megint Katona tűzhette kapura, Gundel-Takács azonban bravúrral védeni tudott. Hamarosan hármas cserével frissített a szakmai stáb a zalai együttesen, de a remélt hatást ez sem hozta meg, a hajrában ugyanis az összességében végig jobban és veszélyesebben játszó nyírségiek még két gólt szereztek, ezzel otthon tartották a három pontot.