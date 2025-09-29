ARÉNA
2025. szeptember 29. hétfő Mihály
Bolla Bendegúz, a magyar válogatott játékosa a labdarúgó Nemzetek Ligája 2. fordulójában játszott Olaszország - Magyarország mérkőzésen az olaszországi Cesenában, a Dino Manuzzi Stadionban 2022. június 7-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Jó hírek érkeztek Bécsből, Marco Rossi fellélegezhet

Infostart

A magyar válogatott szélsője több mint egy hete sérült meg edzés közben, ezzel a nemzeti tizenegyben való szereplése is veszélybe került.

Jó hírt kapott Bécsből Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya: másfél héttel az örmények elleni, kulcsfontosságúnak ígérkező világbajnoki selejtező előtt rendeződni látszik a 30-szoros válogatott szárnyvédő, Bolla Bendegúz helyzete – írja az Index.

Balla Bendegúzról valamivel több, mint egy hete érkezett a hír, hogy edzés közben bokasérülést szenvedett, és nem is tudott pályára lépni az osztrák nemzeti bajnokság 7. fordulójában.

A hétvégi bécsi derbin viszont már nyoma se volt a sérülésnek, és a 25 éves játékos 90 percet volt játékban a Rapid Wien–Austria Wien-összecsapáson. Sok öröme viszont nem volt, a vendégek ugyanis 3–1-re győztek, ezzel elvéve a zöld-fehér rivális bajnoki veretlenségét a 2025–2026-os szezonban. A Rapid ezzel együtt is megőrizte első helyét a tabellán (17 pont), megelőzve a Sturm Grazot (15) és a Wolfsberger AC-t (14). Az Austria sikerével az 5. helyen áll – 13 pontot gyűjtött eddig.

A dolgok jelen állása szerint Bolla Bendegúz is csatlakozhat majd a magyar nemzeti válogatott edzőtáborához, felkészülve előbb az örmények, majd a portugálok elleni idegenbeli vb-selejtezőre.

