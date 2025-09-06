ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Valahonnan keríteni kellett egy kapust, így sikerült

Infostart / MTI

A Dorking Wanderers 54 éves szurkolója 28 évvel ezelőttig kapus volt, de akkor visszavonult.

Kényszermegoldásként egy 54 éves szurkoló lesz a Dorking Wanderers kapusa szombaton az angol labdarúgó-bajnokság hatodik vonalában.

A délkelet-angliai klub első számú kapusa, Harrison Foulkes lépsérülése miatt akár négy hétig sem futballozhat, a keretben viszont nincs másik hálóőr, ezért a 16 órakor kezdődő, AFC Totton elleni hazai bajnokin Terry Dunn véd majd. A klub szurkolója egykor kapus volt, de 28 éve befejezte a labdarúgást.

A hét forduló után a tabella 11. helyén álló Wanderers bejelentette: csak hétfőn tud négyhetes kölcsönszerződést kötni egy új hálóőrrel, előtte viszont él a kényszermegoldással.

