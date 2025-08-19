ARÉNA
2025. augusztus 19. kedd
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia augusztus 20.
Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának hetedik fordulójában, az Eintracht Frankfurt elleni másnapi mérkőzés előtti stadionbejáráson a frankfurti Deutsche Bank Park stadionban 2025. január 22-én.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

A Bajnokok Ligája kapuján kopog a Ferencváros - sport a tévében

Infostart / MTI

Akit a Fradi nem érdekel, lapozgathat négy egyéb focimeccs között. De a focis nap már ebédkor elkezdődik.

M4 Sport

17.00: Úszás, junior világbajnokság, Otopeni

Sport 1

20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, selejtező, rájátszás, első mérkőzés, Glasgow Rangers-FC Bruges

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, selejtező, rájátszás, első mérkőzés, Crvena zvezda-Pafosz

Eurosport 1

17.00: Tenisz, US Open, vegyes páros

Spíler 2

13.55: Labdarúgás, szaúdi Szuperkupa, al-Nasszr - al-Ittihad

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Madrid-Osasuna

Match 4

21.00: Labdarúgás, angol negyedosztály, Walsall-Grimsby Town

RTL

21.00: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, selejtező, rájátszás, 1. mérkőzés, Ferencvárosi TC-Qarabag

Csizmazia Gábor: minden jel arra mutat, hogy Vlagyimir Putyin az időt húzza

Az NKE John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa az InfoRádióban úgy fogalmazott, az orosz elnök több okból sem kíván az ukránnal kétoldalú tárgyalást folytatni; Zelenszkij "nem legitim elnök", Ukrajna pedig "nincs egy szinten" Oroszországgal. Donald Trump véleménye viszont állandósulni látszik Alaszka óta. De közelebb kerültünk-e a békéhez?
 

2025.08.19. kedd, 18:00
Bán Teodóra
a Margitszigeti Szabadtéri Színház ügyvezető igazgatója
Magyar város lett az ENSZ új kutatóközpontjának otthona

A Magyar Közlönyben megjelent miniszterelnöki határozat szerint az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) új intézete Kőszegen létesülhet, melynek előkészítésére a kultúráért és innovációért felelős minisztert, és a külgazdasági és külügyminisztert kérte fel a miniszterelnök – számolt be az MTI.

Rengeteg magyarnak ragadt be a pénze ezeken a számlákon: óriási a baj, úgy látszik, tovább kell várni

Piaci szakértők szerint elkerülhetetlenül késedelmet fog szenvedni az új, július elsejétől hatályos rendszernek a gyakorlati bevezetése, amely a kriptovalutákat szabályozza.

Trump calls Putin to propose Zelensky meeting after White House talks on Ukraine 'security guarantee'

Ukraine's president, and other European leaders, held talks with Trump in Washington on Monday - Zelensky calls them the "best" so far.

