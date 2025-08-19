A Bajnokok Ligája kapuján kopog a Ferencváros - sport a tévében

Az NKE John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa az InfoRádióban úgy fogalmazott, az orosz elnök több okból sem kíván az ukránnal kétoldalú tárgyalást folytatni; Zelenszkij "nem legitim elnök", Ukrajna pedig "nincs egy szinten" Oroszországgal. Donald Trump véleménye viszont állandósulni látszik Alaszka óta. De közelebb kerültünk-e a békéhez?