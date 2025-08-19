A Bajnokok Ligája kapuján kopog a Ferencváros - sport a tévében

M4 Sport
17.00: Úszás, junior világbajnokság, Otopeni
Sport 1
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, selejtező, rájátszás, első mérkőzés, Glasgow Rangers-FC Bruges
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, selejtező, rájátszás, első mérkőzés, Crvena zvezda-Pafosz
Eurosport 1
17.00: Tenisz, US Open, vegyes páros
Spíler 2
13.55: Labdarúgás, szaúdi Szuperkupa, al-Nasszr - al-Ittihad
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Madrid-Osasuna
Match 4
21.00: Labdarúgás, angol negyedosztály, Walsall-Grimsby Town
RTL
21.00: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, selejtező, rájátszás, 1. mérkőzés, Ferencvárosi TC-Qarabag