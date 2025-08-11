Nincs igazi verseny a nézők figyelméért - sport a tévében

Saját pártjában is megosztónak bizonyult a fegyverembargó bevezetése Izraellel szemben, amelyet Friedrich Merz német kancellár pénteken jelentett be. Bár a lehetséges EU-s szankciók úgy látszik, beragadtak, egyre több állam gyakorol nyomást Benjamin Netanjahu izraeli elnök kormányára, de a német politikusok számára úgy tűnik, túl érzékeny témának bizonyul a fegyverszállítások beszüntetése.