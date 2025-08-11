Nincs igazi verseny a nézők figyelméért - sport a tévében

M4 Sport
14.00: Kézilabda, férfi ifjúsági világbajnokság, Egyiptom, középdöntő, Magyarország-Ausztria
20.00: Labdarúgás, NB II, Vasas FC-Békéscsaba
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
Eurosport 1
12.00 és 18.30: Sznúker, szaúdi mesterverseny
