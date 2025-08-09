ARÉNA
2025. augusztus 9. szombat
Nyitókép: Unsplash

Tíz focimeccs, és ez még mind semmi - sport a tévében

Infostart / MTI

Mutatjuk a teljes szombati tévés sportkínálatot!

M4 Sport

17.45: Labdarúgás, NB I, MTK-DVTK

20.15: Labdarúgás, NB I, Nyíregyháza-Ferencváros

M4 Sport+

18.00: Kosárlabda, férfi világbajnoki előselejtező, Magyarország - Észak-Macedónia

Sport 1

11.00: Darts, Australia Darts Masters

21.15: Labdarúgás, portugál bajnokság, FC Porto-Vitória

Sport 2

20.30: Labdarúgás, török bajnokság, Fenerbahce-Alanyaspor

Eurosport 1

12.00: Terepfutás, Golden Trail World Series

14.15: Országúti kerékpár, lengyel körverseny, 6. szakasz

16.45: Országúti kerékpár, norvég körverseny, 3. szakasz

18.30: Sznúker, szaúdi Masters

Eurosport 2

12.45: Triatlon, PTO Tour, London

19.30: Golf, PGA Tour, St. Jude Championship, 3. nap

Arena 4

13.00: Labdarúgás, német másodosztály, Dynamo Dresden-Magdeburg

16.00: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, AC Milan-Leeds United

18.30: Labdarúgás, angol másodosztály, Sheffield United-Bristol City

20.30: Labdarúgás, német másodosztály, Kaiserslautern-Schalke

Match 4

13.15: Német túraautó-bajnokság, Nürburgring, 1. futam

16.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Stoke City-Derby County

18.45: Labdarúgás, skót bajnokság, Rangers-Dundee

21.00: Autósport, Nascar, Mission 200 at The Glen, Xfinity Series

Tíz focimeccs, és ez még mind semmi - sport a tévében

labdarúgás

sportműsor

tévé

Drónról ledobott villanybicikli mentett meg egy ukrán katonát

Drónról ledobott villanybicikli mentett meg egy ukrán katonát

A Harckocsizó (Tankiszt) fedőnevű katona társai mind elestek, őt pedig teljesen körülvették az oroszok. Már negyedik napja küzdött egyedül, amikor végre megérkezett a különleges segítség.
 

Megvan a Trump-Putyin-csúcs helyszíne is - Területcsere a megoldás?

Ukrajna "nem adja a földjét" - reakció a formálódó trumpi békecsomagra

Ukrán területekről szóló orosz-amerikai megállapodásról ír a Bloomberg

Azerbajdzsán és Örményország békét kötött - amerikai közvetítéssel

Tóth Tamás az Arénában: a 2020-as években valami nagyon durván eltolódott az időjárásunkban

Tóth Tamás az Arénában: a 2020-as években valami nagyon durván eltolódott az időjárásunkban

Az időjárás-előrejelzés lehetőségeiről, távlatairól, a Kárpát-medence éghajlati jelenségeinek változásairól beszélt Tóth Tamás, a HungaroMet és az MTVA meteorológusa az InfoRádió Aréna című műsorában. Elárulta azt is, hogy a szakember szerint létezik-e még mind a négy évszak, illetve hogy mit hozott már most a mesterséges intelligencia az időjárás-előrejelzések világába.
Zelenszkij: van esély legalább egy tűzszünetre - Háborús híreink szombaton

Zelenszkij: van esély legalább egy tűzszünetre - Háborús híreink szombaton

Ukrajna szerint egyre nagyobb a nemzetközi támogatás a tűzszünet eléréséhez, azonban Oroszország egyelőre figyelmen kívül hagyja a fegyvernyugvásra szabott határidőt, miközben a támadások változatlan hevességgel folytatódnak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Lehangoló jelentés: brutálisan hiányoznak az EU-pénzek Magyarországnak, pedig nagyon rosszul költöttük el őket

Lehangoló jelentés: brutálisan hiányoznak az EU-pénzek Magyarországnak, pedig nagyon rosszul költöttük el őket

Magyarország a kevésbé fejlett régiók között kiemelkedő kedvezményezett volt, egyes térségekben a támogatások a GDP több mint 4 százalékát tették ki.

Ukraine will not give up land, Zelensky says as Trump plans to meet Putin

Ukraine will not give up land, Zelensky says as Trump plans to meet Putin

The Ukrainian president has rejected Donald Trump's suggestion that a deal with Russia could involve "some swapping of territories".

