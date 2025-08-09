Tíz focimeccs, és ez még mind semmi - sport a tévében

M4 Sport
17.45: Labdarúgás, NB I, MTK-DVTK
20.15: Labdarúgás, NB I, Nyíregyháza-Ferencváros
M4 Sport+
18.00: Kosárlabda, férfi világbajnoki előselejtező, Magyarország - Észak-Macedónia
Sport 1
11.00: Darts, Australia Darts Masters
21.15: Labdarúgás, portugál bajnokság, FC Porto-Vitória
Sport 2
20.30: Labdarúgás, török bajnokság, Fenerbahce-Alanyaspor
Eurosport 1
12.00: Terepfutás, Golden Trail World Series
14.15: Országúti kerékpár, lengyel körverseny, 6. szakasz
16.45: Országúti kerékpár, norvég körverseny, 3. szakasz
18.30: Sznúker, szaúdi Masters
Eurosport 2
12.45: Triatlon, PTO Tour, London
19.30: Golf, PGA Tour, St. Jude Championship, 3. nap
Arena 4
13.00: Labdarúgás, német másodosztály, Dynamo Dresden-Magdeburg
16.00: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, AC Milan-Leeds United
18.30: Labdarúgás, angol másodosztály, Sheffield United-Bristol City
20.30: Labdarúgás, német másodosztály, Kaiserslautern-Schalke
Match 4
13.15: Német túraautó-bajnokság, Nürburgring, 1. futam
16.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Stoke City-Derby County
18.45: Labdarúgás, skót bajnokság, Rangers-Dundee
21.00: Autósport, Nascar, Mission 200 at The Glen, Xfinity Series