Az ETO-ért, a Paksért és az ifi kézilabdásokért is izgulhatunk ma - sport a tévében

Eseménydús hónapokon vannak túl a befektetők, a tavaszi – rég nem látott erejű – gyomrost követően nyáron már ismét új csúcsokat döntöttek a tőzsdék. Nem úszták meg az izgalmakat a magyar befektetési alapok sem: a kockázatosabb alapok áprilisban pár nap leforgása alatt két számjegyű esést szenvedtek el, ennek ellenére ma már sok részvényalap 30% feletti éven belüli hozammal büszkélkedhet. Gyűjtésünkben kategóriák szerinti bontásban mutatjuk be, melyek idén a legsikeresebb alapok, és mennyi pénzt kereshettek a szemfüles befektetők az év eddigi időszakában.