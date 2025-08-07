Az ETO-ért, a Paksért és az ifi kézilabdásokért is izgulhatunk ma - sport a tévében

M4 Sport
19:00: Labdarúgás, Konferencia-liga, selejtező, 3. forduló, első mérkőzés, AIK Stockholm-ETO FC
21:00: Labdarúgás, Konferencia-liga, selejtező, 3. forduló, első mérkőzés, Polisszja Zsitomir-Paksi FC, 2.félidő
Duna World
20:00: Labdarúgás, Konferencia-liga, selejtező, 3. forduló, első mérkőzés, Polisszja Zsitomir-Paksi FC, 1. félidő
Sport 1
11:45 és 14:15: Kézilabda, női ifjúsági Európa-bajnokság, a 9-16. helyért
16:45: Kézilabda, női ifjúsági Európa-bajnokság, negyeddöntő
19:15: Kézilabda, női ifjúsági Európa-bajnokság, negyeddöntő, Magyarország-Horvátország
Sport 2
13:45: Lósport, Kincsem+ Tuti
22:00: Baseball, MLB, alapszakasz, Seattle Mariners-Chicago White Sox
Eurosport 1
11:30: Országúti kerékpár, lengyel körverseny, 4. szakasz
16:45: Országúti kerékpár, Tour de l'Ain, 2. szakasz
Eurosport
20:00: Golf, PGA Tour, St. Jude Championship
Match 4
21:00: Labdarúgás, angol harmadosztály, Port Vale-Cardiff City