2025. augusztus 7. csütörtök
Handball ball and the net from the goal
Nyitókép: Filip Viranovski/Getty Images

Az ETO-ért, a Paksért és az ifi kézilabdásokért is izgulhatunk ma - sport a tévében

Infostart

Csütörtökön a labdarúgás szerelmesei lesznek igazán kényeztetve, de lesz még itt lovassport, baseball, golf és kerékpározás is.

M4 Sport

19:00: Labdarúgás, Konferencia-liga, selejtező, 3. forduló, első mérkőzés, AIK Stockholm-ETO FC

21:00: Labdarúgás, Konferencia-liga, selejtező, 3. forduló, első mérkőzés, Polisszja Zsitomir-Paksi FC, 2.félidő

Duna World

20:00: Labdarúgás, Konferencia-liga, selejtező, 3. forduló, első mérkőzés, Polisszja Zsitomir-Paksi FC, 1. félidő

Sport 1

11:45 és 14:15: Kézilabda, női ifjúsági Európa-bajnokság, a 9-16. helyért

16:45: Kézilabda, női ifjúsági Európa-bajnokság, negyeddöntő

19:15: Kézilabda, női ifjúsági Európa-bajnokság, negyeddöntő, Magyarország-Horvátország

Sport 2

13:45: Lósport, Kincsem+ Tuti

22:00: Baseball, MLB, alapszakasz, Seattle Mariners-Chicago White Sox

Eurosport 1

11:30: Országúti kerékpár, lengyel körverseny, 4. szakasz

16:45: Országúti kerékpár, Tour de l'Ain, 2. szakasz

Eurosport

20:00: Golf, PGA Tour, St. Jude Championship

Match 4

21:00: Labdarúgás, angol harmadosztály, Port Vale-Cardiff City

