A Közel-Keletre távozhat Szoboszlai Dominik harcostársa

Megszületett megállapodás az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő Liverpool és a szaúdi al-Hilal között Darwin Núnez átigazolásáról. Ezt az átigazolási ügyekben bennfentes Fabrizio Romano osztotta meg szerda reggel – írja az Index.

Az olasz szakértő hozzátette, a klubok megegyezése után az al-Hilalnak már csak az uruguayi csatárral kell dűlőre jutnia a személyes feltételekről.

A végső döntés Darwin Núnez kezében van, viszont Simone Inzaghi vezetőedző mindenképpen vele képzeli el a csapat jövőjét. Arról nincs információ, hogy a szaúdi klub mennyiért veszi meg a labdarúgó játékjogát, azonban egyes hírek szerint a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool 50 millió eurót szeretne kapni érte.

