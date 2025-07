Kiderült, hány magyar ült a Liverpool repülőgépére

? - The Reds ready to start the Asia Tour! ✈️? pic.twitter.com/PgohzD90Ky — Liverpool FC & Germany (@iThisMeansMore) July 20, 2025

A legnevesebb hiányzó Federico Chiesa, otthonhagyása csak erősíti azt a véleményt, hogy hamarosan távozik. Ugyanakkor repülőre szállt két olyan csatár, Darwin Nunez és Luis Díaz, akiknek a távozása napirenden van, legalábbis tárgyal róla a klub.

Elutazott az argentin világbajnok Alexis Mac Allister is, aki május közepe óta nem lépett pályára az első csapatban. Ugyanez igaz Alisson Beckerre és a már említett Luis Diazra, akik szintén nem játszottak sem a Preston North Enddel szemben, sem pedig vasárnap a Stoke City elleni, zárt kapuk mögött az edzőközpontban játszott felkészülési mérkőzésen sem. (Az 5-0-ra megnyert találkozón debütált az új igazolások közül Pécsi Ármin és Florian Wirtz is. Természetesen játszott Kerkez Milos és a gólpasszt is adó Szoboszlai Dominik is.)

Szintén elutazott Harvey Elliott és Tyler Morton, akik az elmúlt időszakra pihenőt kaptak, miután júniusban megnyerték az utánpótlás Európa-bajnokságot az angol csapattal. Stefan Bajcetic továbbra is lábadozik a májusi műtétje után.

A csapat új szerelést vitt magával, a feliratok a távol-keleti stílust szimbolizálják.

A Liverpool jövő szombaton Hongkongban az AC Milannal játszik, majd Japánba utazik, ahol a rákövetkező szerdán a Yokohama F Marinos csapatával találkozik.

A Liverpool FC utazó kerete: Alisson, Mamardasvili, Woodman, Pécsi kapusok, Gomez, Endo, Van Dijk, Konate, Diaz, Szoboszlai, Nunez, Mac Allister, Szalah, Jones, Gakpo, Elliott, Cimikasz, Robertson, Gravenberch, Doak, Kerkez, Wirtz, Frimpong, Ngumoha, Misciur, Morton, Bradley, Stephenson, Nyoni.