Nico Hülkenberg bravúros futama után a dobogóra is állhatott – képek, videó, eredmény, állás

A 25 éves Norrisnak ez az idei negyedik és pályafutása nyolcadik futamgyőzelme. Egy hete az Osztrák Nagydíjon ugyanez volt a sorrend az első két helyen.

A két McLaren mögött ezúttal a bravúros futamot teljesítő német Nico Hülkenberg lett a harmadik a Sauberrel: a 37 éves, 19. helyről rajtolt pilóta pályafutása 242. versenyhétvégéjén, a 239. startján először állhatott dobogóra.

He started P19 and finished P3! ?



A remarkable race and an incredible journey for @HulkHulkenberg ?#F1 #BritishGP pic.twitter.com/1djJWJJyGy — Formula 1 (@F1) July 6, 2025

A silverstone-i pályát reggel óta áztató eső - ami miatt a Forma-3-as versenyt nem is tudták befejezni - a Forma-1-es futamra elállt, így aztán a pilóták közül hatan, köztük a negyedik helyről rajtoló brit George Russell a Mercedesszel, valamint a hatodik startpozíciót megszerző monacói Charles Leclerc a Ferrarival egyből a felevezetőkör után a boxutcába hajtott és a köztes abroncsaik helyett száraz körülményekre alkalmas gumikat kaptak.

A start után az élen nem változott a sorrend, csak a kilencedik francia Pierre Gasly (Alpine) rajtolt nagyot, aki az ötödik helyre jött fel. A címvédő holland Max Verstappen vezetett a Red Bullal, mögötte maradt a Piastri, Norris sorrend, utóbbit azonban Lewis Hamilton majdnem megelőzte a Ferrarival - végül azonban a hétszeres világbajnoknak meg kellett elégednie a negyedik hellyel.

A harmadik körben Andrea Kimi Antonellit hívta ki gumicserére a Mercedes, miközben előbb Liam Lawson az RB-vel, majd két körrel később Gabriel Bortoleto a Sauberrel csúszott ki a sóderágyba. Elöl Piastri utolérte Verstappent, majd a nyolcadik körben meg is tudta előzni, így átvette a vezetést.

A tizedik körben elkezdett esni az eső, így mindenki azonnal a boxutcába hajtott. Még ez előtt, a 11. körben Verstappen hibázott, így Norris is elé került, de a boxkiállásnál a McLaren szerelői nem boldogultak a brit versenyző bal első kerekével, így a holland rivális visszaelőzte. A kerékcserékből Lance Stroll (Aston Martin) és Hülkenberg jött ki a legjobban, akik a negyedik és ötödik helyre jöttek fel, amikor a leszakadó ég miatt bejött a biztonsági autó.

Négy körrel később hiába engedte el a mezőnyt a safety car, azonnal vissza is kellett jönnie, mert Isack Hadjar a rossz látási viszonyok közepette belement Antonellibe, majd a falban landolt az RB-jével. Később az olasz pilóta futama is véget ért az autója sérülése miatt.

Hadjar rear-ends Antonelli at the restart and ends up in the barriers ?#F1 #BritishGP pic.twitter.com/rlB83Ivk2R — Formula 1 (@F1) July 6, 2025

Isack Hadjarnak, a Racing Bulls francia versenyzőjének autóját elszállítják, miután ütközött a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Brit Nagydíján a silverstone-i pályán 2025. július 6-án. MTI/AP/Darko Bandic

A végül a 21. körben újrainduló száguldás legelején Verstappen megpördült és a 11. helyre esett vissza, majd Piastri kapott tíz másodperces büntetést, mert veszélyesen fékezett azelőtt, hogy a safety car kiment a pályáról.

A látási viszonyok továbbra sem voltak tökéletesek, több versenyző is követett el kisebb-nagyobb hibákat, miközben elöl a két McLaren körről körre növelte előnyét, immár Strollal szemben. Az újra folyamatosan száradó pályán a versenyzők néhány körrel később már a pálya vizes felületein igyekeztek hűteni abroncsaikat, majd a 30. körben a Gaslyt megelőző Hamilton feljött ötödiknek. Öt körrel később Hülkenberg Strollt megelőzve már dobogós helyen haladt, utóbbit pár körrel később Hamilton is körbeautózta, míg hátrébb Verstappen a kilencedik helyre küzdötte vissza magát.

Az utolsó tíz körre előbb Hamilton, majd Hülkenberg is száraz pályára alkalmas kerekeket kapott, de míg a britnek lágy, addig a németnek közepes keveréket raktak fel. A kiállásnál Piastri letöltötte büntetését, így Norris került az élre, és bár az utolsó körökben nem változott az élcsoport állása, Verstappen egészen az ötödik helyre jött előre.

The party can begin! ?



Lando Norris takes the chequered flag at his home race for the first time ?#F1 #BritishGP @McLarenF1 pic.twitter.com/yrUKUcEz0U — Formula 1 (@F1) July 6, 2025

A világbajnoki idény három hét múlva folytatódik Spa-Franchochamps-ban a Belga Nagydíjjal.

Végeredmény

Brit Nagydíj, Silverstone (52 kör, 306,198 km, a pontszerzők)

1. Lando Norris (brit, McLaren) 1:37:15.735 óra

2. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 6.812 másodperc hátrány

3. Nico Hülkenberg (német, Sauber) 34.742 mp h.

4. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 39.812 mp h.

5. Max Verstappen (holland, Red Bull) 56.781 mp h.

6. Pierre Gasly (francia, Alpine) 59.857 mp h.

7. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 1:00.603 perc h.

8. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 1:04.135 p h.

9. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1:05.858 p h.

10. George Russell (brit, Mercedes) 1:10.674 p h.

pole pozíció: Verstappen

A vb-pontversenyek állása

12 futam után (még 12 van hátra)

versenyzők:

1. Piastri 234 pont

2. Norris 226

3. Verstappen 165

4. Russell 147

5. Charles Leclerc (moncaói, Ferrari) 119

6. Hamilton 103

7. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 63

8. Albon 46

9. Hülkenberg 37

10. Esteban Ocon (francia, Haas) 23

11. Isack Hadjar (francia, RB) 21

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 13

16. Liam Lawson (új-zélandi, RB) 12

17. Cunoda Juki (japán, Red Bull) 10

18. Oliver Bearman (brit, Haas) 6

19. Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber) 4

csapatok:

1. McLaren 460 pont

2. Ferrari 222

3. Mercedes 210

4. Red Bull 172

5. Williams 59

6. Sauber 41

7. RB 36

8. Aston Martin 36

9. Haas 29

10. Alpine 19