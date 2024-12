Vámosi Péter: a McLaren megnyerte a konstruktőrök vb-címét, de az egyéni sikerhez ennél is több kell

Akár az abu-dzabi F1-hétvége egészének is úgy indulhattunk neki, hogy persze, volt esélye a Ferrarinak a még gazdátlan idei konstruktőri vb-elsőség megszerzésére, de azért volt már akkora előnye a wokingi csapatnak, hogy igazából erre csak egy kicsit "rá kellett ülni" Vámosi Péter, a Motorsport Online főszerkesztője szerint, aki az InfoRádió megkeresésére értékelte a Forma–1-es idényzárót.

"Ehhez képest nem volt annyira sima. Rögtön a rajt után Max Verstappen, a Red Bull és Oscar Piastri, a McLaren másik pilótája összeakadt, a Ferrari jól tartotta Sainz révén Norris mögött a második helyet, és jött fel Charles Leclerc. Úgy nézett ki, hogy akár tudnak is fordítani, sőt akár az a tréfás dolog is összejöhetett volna, ha Carlos Sainz megelőzi Lando Norrist, és akkor pontegyenlőséggel zárnak, de akkor a több nyert futam miatt a Ferrari lett volna a bajnok, de végül is Lando Norris uralta a versenyt és körülményeket, jól jött el a rajttól, és gyakorlatilag ennek köszönhető leginkább az, hogy sikerült bebiztosítani 1998 után a McLarennek a konstruktőri világbajnoki címet" – részletezte a szakíró.

A FUTAM VIDEÓS ÖSSZEFOGLALÓJA ITT LÁTHATÓ.

A McLaren csak a futamok negyedét nyerte meg a szezonban, és az első és a második helyezett konstruktőr között ennyire kicsi nem volt még a különbség a szakíró szerint. "A McLaren egy nagyon stabil autót épített, amelynek komoly technikai hibája egyetlen egy versenyen sem volt; az egyetlen komolyabb kiesést Lando Norris produkálta Ausztriában, amikor összeakadt Max Verstappennel, sőt Oscar Piastri az összes kört meg tudta tenni a szezonban, ez előtte csak Michael Schumachernek, Lewis Hamiltonnak és Max Verstappennek sikerült" – értékelt Vámosi Péter.

Ugyanakkor hiába lett bajnok a McLaren, szerinte még több kell ahhoz, hogy egyéniben is bajnokot adhasson, mert voltak súlyos stratégiai hibák, ráadásul "Lando Norris fejben nem mindig volt ott, ami pedig egy pokolian erős Max Verstappen legyőzéséhez kelleni fog 2025-ben is" – figyelmeztetett Vámosi Péter, de hozzátette, a vasárnapi futamon Norris hibátlanul vezetett, ahogy a szombati időmérőn is. A szezon során sokat bírált Charles Leclerc is olyan előretörést produkált, ami azt jelzi szerinte, hogy ebben a két pilótában lehet potenciál jövőre is, csak az a kérdés esetükben, hogy 24-ből 24 futamon ezt tudják-e teljesíteni. "Max Verstappennél nincs elveszett labda, ő akkor is, amikor hátrasorolják vagy ha nem működik annyira az autója, megy, törtet előre" – mondta a szakíró, de megjegyezte, csapattársa, a gyengélkedő Sergio Pérez szerződését felmondhatják, annyira gyengén teljesített idén.

A Ferrari szerinte olyan szempontból a legizgalmasabb kérdés, hogy onnan most megy Carlos Sainz a Williamsbe, ő kedden már tesztel is majd az új csapatával. Leclerc-re pedig bár lehetne alapozni, de nem akárki érkezik mellé, Lewis Hamilton, aki viszont még anélkül, hogy egy métert is ment volna a vörösöknél, már mondta, hogy az első felfüggesztést teljesen építsék át, mert ő nem ahhoz szokott hozzá.

"Nagyon nagy kérdés, hogy mennyi idő alatt veszi fel a ritmust, mennyire szokja meg azt, hogy más a közeg, mint a Mercedesnél – mások is lesznek a problémái –, és mennyi idő alatt éri utol egyáltalán a saját csapattársát, illetve ez a váltás mennyire borítja meg az eddig szépen építkező Scuderia Ferrarit" – vázolta a szakíró.