Nyolc év után elhagyja Kínát az utolsó világklasszis focista is

Oscar dos Santos Emboaba Junior a kínai labdarúgás egyik legnagyobb neve volt akkoriban, amikor a Távol-Keleten történt az, ami pár éve a szaúdi bajnokságban - adta hírül az Origo. A kínaiak nem sajnálták a pénzt sem a játékosokra, sem a fizetésekre, de a lufi most végleg kipukkadni látszik. A Chelsea korábbi játékosáért még 2017-ben 60 millió eurót fizettek, ami továbbra is a kínai Szuperliga történetének legdrágább igazolása. Akkor mindenki kritizálta Oscar lépését, aki egyértelműen a pénzt választotta a karrierje helyett.

„A fizetés miatt ment el, semmi több. A játékosok a harmincas éveik közepén keresték az olyan szerződéseket, ami csak a pénzről szólt. A pénz miatt feladja a karrierjét” – mondta akkor Jamie Carragher, miután a brazil mindössze 25 évesen döntött úgy, hogy elhagyja a Stamford Bridge-et. „A szenvedélynek a pénz felett kell állnia” - nyilatkozta akkoriban edzője, Antonio Conte.

„Kínának óriási anyagi ereje van, és néha olyan ajánlatokat tesznek, amelyeket mi, játékosok nem tudunk visszautasítani. Nagyon szegény helyről származom, gyerekként semmink nem volt, ez pedig most a munkám gyümölcse” – mondta akkor Oscar.

Oscar idejében olyan nevek landoltak Kínában, mint Paulinho, Yannick Carrasco, Marko Arnautovic, Hulk, Marek Hamsik, Stephan El Shaarawy, Cedric Bakambu, Ramires, Maroune Fellaini, Talisca, Axel Witsel, Gervinho, Solomon Rondon vagy Carlos Tévez. Hét év után már csak ő maradt. Becslések szerint Oscar összesen mintegy 175 millió eurót kapott csak fizetésekben.

After 8 years at the club, Oscar is set to leave Chinese side Shanghai Port.



He was moved to tears as fans begged him to stay after yesterday’s game… pic.twitter.com/fWefwZaW8c